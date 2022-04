Capelli biondi e occhi azzurri come un angioletto: sapete dirci quale amatissima cantante è diventata questa meravigliosa bambina?

Da anni ci fa innamorare con la sua potente e splendida voce: riuscite a riconoscere la famosissima cantante in questo scatto da bambina?

Ha tagliato il traguardo dei 40 anni da pochi mesi e dopo essersi laureata prima in Lettere e Filosofia e poi in Regia televisiva e cinematografica a metà degli anni Duemila, ha iniziato a dare sfogo alla sua passione per la musica lavorando dapprima come corista dello spettacolo di Gabriele Cirilli, Donna Gabriella e i suoi figli.

Nel 2008, grazie alla partecipazione alla seconda edizione di X Factor, si afferma come cantante raggiungendo in poco tempo una fama notevole che l’accompagna ancora oggi nonostante la mancata vittoria al talent.

Tra i tanti artisti di grido con cui ha collaborato nel corso della sua carriera, c’è perfino Vasco Rossi che ha firmato per lei un brano diventato colonna sonora del film Femmine contro maschi.

In tv è stata anche giudice per ben 3 stagioni di The Voice of Italy e Sanremo Young e le sua partecipazioni al Festival di Sanremo hanno sempre lasciato il segno. Ebbene, sul suo seguitissimo profilo Instagram, si mostra in questo scatto di quando era piccola, avete capito chi è?

Qui era una bambina tenerissima, oggi è una cantante strepitosa: di chi si tratta

La sua chioma è una delle caratteristiche che più la contraddistinguono, ma lei stessa ha confessato che il suo colore di capelli naturale è il biondo proprio come appare in questa foto.

Da quando il pubblico l’ha conosciuta, invece, si è quasi sempre mostrata rossa. Avrete certamente intuito che parliamo della bravissima Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti.

Proprio da bambina, Noemi inizia il suo magnifico percorso nel mondo delle sette note: nata a Roma il 25 gennaio 1982, le sue prime lezioni di musica risalgono a quando aveva appena 7 anni! Tutto ciò, senza mai trascurare gli studi.

Dall’immagine postata sulla popolare piattaforma social, si nota subito che se oggi l’artista è bellissima ed ha raggiunto una forma splendida grazie ad un percorso di cui ha parlato pubblicamente, da piccola era altrettanto meravigliosa.