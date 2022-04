Chef Antonino Cannavacciuolo, il dramma: “Sono stato vicino a un bivio; il racconto toccante del famoso cuoco.

Antonino Cannavacciuolo non ha bisogno di presentazioni, è uno dei cuochi più apprezzati del nostro Paese. Nato a Vico Equense, la passione per la cucina è nata prestissimo, quando da piccolo ammirava la nonna preparare i piatti tipici della tradizione. Quella tradizione che ritroviamo nella sua cucina, dove c’è tanto delle sue radici e della sua Terra. Della sua carriera e dei programmi tv di cui è protagonista sappiamo praticamente tutto, ma c’è un retroscena che riguarda la sua vita che forse non tutti conoscono.

Un momento delicato che lo chef ha dovuto affrontare: “Sono stato vicino a un bivio”, ha raccontato qualche anno fa in un’intervista al settimanale Oggi. In seguito le sue parole.

Antonino Cannavacciuolo: “Sono stato vicino a un bivio”, il racconto dello chef

Nel 2020, al settimanale Oggi, Antonino Cannavacciuolo ha raccontato come ha deciso di iniziare il suo percorso di dimagrimento. “Ho perso 29 chili. Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male.” È stato questo a spingere il proprietario di Villa Crespi a dare una svolta alla propria vita: “Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

Sempre all’epoca dell’intervista ad Oggi, nel 2020, Antonino aveva rivelato di aver perso già 29 chili e di avere intenzione di continuare la sfida e provare a dimagrire ancora. Lo chef non ha seguito una particolare dieta, ma ha soltanto fatto più attenzione all’alimentazione, integrando attività fisica: “La mattina faccio camminata veloce e pesi... Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa flessioni”, ha aggiunto lo chef, che rivelò di essere passato dalla taglia 66 alla 60.

Chi è la moglie di Antonino Cannavacciuolo

Un altro grande amore dello chef è la moglie Cinzia Primatesta: i due si sono conosciuti quando lei aveva solo 20 anni e si sono sposati nel 2005. Oggi, la donna è manager e social del cuoco napoletano e insieme sono genitori di Elisa, nata nel 2007, e Andrea, nato nel 2012. Oltre ad essere socia del marito, Cinzia gestisce una catena di hotel di lusso.