Clamorosa novità a L’isola dei famosi: l’annuncio inaspettato di Ilary Blasi è arrivato durante la diretta di ieri.

Continua l’avventura in Honduras dei naufraghi de L’Isola dei famosi 2022. Un’edizione che è iniziata col botto: nonostante siano sull’isola da poche settimane, la fame si fa già sentire e le liti tra i concorrenti sono all’ordine del giorno. E, come ricorda sempre Ilary Blasi durante la diretta, quest’anno “tutto può cambiare”.

Puntata dopo puntata, infatti, ci sono importanti novità, che cambiano le carte in regola e il destino dei naufraghi in Honduras. Proprio nella prossima puntata, in onda lunedì 11 aprile, accadrà qualcosa di inaspettato: a rivelarlo è stata proprio Ilary Blasi durante la diretta di ieri, 7 aprile 2022. Scopriamo cosa accadrà.

L’Isola dei famosi, clamorosa novità in arrivo: cosa accadrà da lunedì

Ormai è chiaro: all’Isola dei famosi 2022 tutto può cambiare! I concorrenti passano da “coppie” a “singoli”, vivendo prima a Playa Acopiada e, poi, a Playa Sgamada. In quest’ultima spiaggia, i naufraghi gareggiano da soli, ma hanno la possibilità di tornare in gioco creando una nuova coppia, o, nel caso di eliminazione definitiva, dovranno lasciare il reality. Ma, ben presto, tutto cambierà!

Nella puntata di ieri ci sono state le prime novità: due coppie si sono “scambiate”, dando vita a due nuove accoppiate. Estefania Bernal e Roger Balduino, che hanno iniziato una storia sull’isola, hanno superato una prova che ha permesso loro di diventare una squadra, abbandonando quindi i precedenti partner. Che a loro volta sono diventati una coppia: Nicolas Vaporidis e Ilona Staller sono una nuova squadra! Ma per quanto ancora ci saranno le coppie sull’Isola? Ebbene, pochissimi giorni!

La grande novità annunciata da Ilary Blasi ieri sera è proprio questa: a partire dalla puntata di lunedì 11 aprile tutte le coppie si scioglieranno! Tutti i naufraghi, quindi, proseguiranno il loro percorso da singoli. Ma vivranno tutti in un’unica isola o saranno ancora divisi in due gruppi?

Per scoprire tutte le novità e i dettagli sulle prossime settimane sull’isola, non ci resta che seguire le nuove puntata del reality show di Canale 5. Appuntamento a lunedì sera per una nuova diretta ricca di sorprese.