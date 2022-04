Don Matteo, momento d’imbarazzo: il retroscena riguarda Flavio Insinna

Flavio Insinna ha fatto il suo ritorno nella prima puntata di Don Matteo 13, non tutti conoscono però questo retroscena: è successo sul set

Abbiamo assistito ad ora alle prime due puntate della nuovissima ed attesissima stagione di Don Matteo. La Fiction ha fatto il suo esordio con la nuova stagione due giovedì fa ed ha già regalato ai telespettatori ricchi colpi di scena. Fra questi un inaspettato ma anche atteso ritorno da parte di uno dei personaggi che aveva preso parte alla fiction diverse stagioni prima.

Sul set di Don Matteo 13 c’è chi va via, salutando ma non dichiarando un vero e proprio addio, come Terence Hill che ha deciso di ritirarsi dalle scene e cedere il posto a Raoul Bova che veste i panni di Don Massimo e come chi invece dopo tanti anni ha fatto invece il suo ritorno, come Flavio Insinna.

Nella prima puntata andata in onda la scorsa settimana abbiamo visto tornare sui nostri schermi il Maresciallo Ancheschi. Ebbene, Flavio Insinna ha quindi nuovamente vestito la divisa per interpretare un personaggio famosissimo all’interno della Fiction e che per diverse stagioni non ne ha fatto parte. Nel corso di un’intervista, il conduttore televisivo ed attore ha raccontato e descritto la grande emozione nel rimettere piede sul set della fiction. Un momento emozionante ma anche imbarazzante, come racconta Flavio Insinna. Cosa è successo?

Dietro le quinte di Don Matteo 13: momento di imbarazzo per Flavio Insinna, cosa è successo

Dopo vent’anni Flavio Insinna ha nuovamente vestito la divisa del Maresciallo Anceschi e fatto li suo ritorno sul set di Don Matteo 13. Un ritorno inaspettato quello da parte del conduttore de L’Eredità che ha sicuramente rappresentato il primo vero colpo di scena in apertura della nuova stagione.

In un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e Canzoni, l’attore ha fatto sapere di essere molto emozionato per questo grande ritorno ma di aver provato una sorta di ‘imbarazzo’ nel momento in cui ha messo piede sul set della fiction ed ha ritrovato davanti a sé Terence Hill. Non solo un collega nel mondo dello spettacolo, i due sono molto legati. “quando me lo sono trovato davanti con la tonaca ho provato imbarazzo, quello di chi si vuole bene e si ritrova dopo tanto tempo. Ha detto l’attore, che ha ritrovato un grande amico. Il conduttore dello show di Rai 1 si è anche espresso riguardo la scelta di Terence Hill di non continuare con la carriera di attore.

“Ho capito che aveva ragione quando con la sua grande sensibilità mi ha guardato e mi ha detto ‘Flavio c’è un tempo per tutto'”, ha detto Flavio Insinna che poi aggiunge: “Devo dire che mi piace chi non rimane aggrappato alla poltrona”. E voi che ne pensate? Siete entusiasti di questo grande ritorno?