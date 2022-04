Elisabetta Canalis, la trasformazione in un video: come cambia con il trucco

Elisabetta Canalis si mostra prima e dopo il trucco: vediamo come cambia la showgirl.

Elisabetta Canalis è sempre più bella. Sono passati tanti anni quando l’abbiamo vista la prima volta sul famoso bancone di Striscia La notizia dove ha vestito il ruolo di velina mora. Questo è stato solo l’inizio. Subito dopo si sono aperte tutte le porte del mondo dello spettacolo.

Oggi è una showgirl molto amata e nonostante viva a Los Angeles insieme a suo marito e sua figlia Skyler Eva, è spesso in Italia. E’ proprio qui infatti che trovano spazio le sue origini e c’è la sua meravigliosa famiglia, oltre ovviamente ai tanti lavori. E’ molto attiva sui social, qui è seguita da oltre 3 milioni di follower. Ed è grazie al suo profilo instagram dove pubblica ogni giorno qualche scatto che abbiamo scoperto che si tiene in forma praticando tanto sport. Lei stessa ha svelato che si allena circa tre volte la settimana e che la sua routine in generale prevede boxe, Kickboxing e pesi. Ma la conduttrice si mostra in tutte le sfaccettature: senza trucco l’avete mai vista? Proprio lei ha condiviso un post in cui ha mostrato il suo cambio, prima e dopo il make up.

Elisabetta Canalis prima e dopo il trucco: la trasformazione in un video

Attivissima sui social dove è seguita da ben oltre 3 milioni di follower, ogni post di Elisabetta Canalis non passa inosservato. I suoi outfit sono pazzeschi e rispecchiano il suo stile elegante ma anche molto casual.

La showgirl tramite il suo profilo instagram interagisce con i suoi follower. L’anno scorso ha fatto sapere di aver subito un infortunio al piede, mentre si stava allenando. Pian piano è riuscita a rimettersi. Sono tanti i post condivisi e tutti sono diversi, Elisabetta si mostra in tutte le sfaccettature. Di recente ha condiviso un video in cui ha mostrato il prima e il dopo trucco.

In questo scatto vediamo la conduttrice senza make up.

Nel secondo scatto ha un trucco molto bello, la tonalità va sul marrone. Osservando con attenzione le foto del prima e dopo, notate qualche differenza? Naturalmente con il trucco il suo viso appare molto più ‘colorato’. L’ombretto, il rossetto, e le varie sfumature di cipria tendono ad accentuare il suo viso. Ma anche acqua e sapone la showgirl è uno schianto, non trovate?