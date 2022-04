Enrico Papi, il doloroso retroscena: ha deciso di raccontare tutto

Enrico Papi torna stasera in onda con ‘Big Show’, prima del debutto del nuovo programma il conduttore ha parlato di un doloroso retroscena..

Torna in onda questa sera sul piccolo schermo con un nuovissimo programma pronto a fare il debutto sulla rete Mediaset. A partire dalle ore 21,20 su Canale 5 torna l’amatissimo conduttore Enrico Papi con un ‘Big Show‘.

Amatissimo conduttore, dopo il seguitissimo programma condotto lo scorso anno, Scherzi a Parte, questa sera Enrico Papi è pronto a fare il suo gran ritorno con una enorme novità che accompagna il programma in questione. Ebbene, non ci sarà alcuna puntata registrata bensì tutto ciò che vedremo andare in onda sarà in diretta. Gli artisti sul palcoscenico si faranno ‘guidare dal caso’, per questo il colpo di scena può essere sempre assicurato!

In una recente intervista Enrico Papi non ha solo presentato il nuovo programma pronto a fare il suo esordio questa sera ma anche ripercorso alcune delle tappe della sua carriera. Fra queste spunta un doloroso retroscena che è proprio il noto conduttore a raccontare.

Enrico Papi, pochi conoscono questo doloroso retroscena sulla carriera del conduttore

Seguitissimo in tv e sui social possiamo dire che Enrico Papi sia uno dei conduttori televisivi italiani più amati. In tv alla conduzione dei diversi show è stato davvero un trionfo, e stasera non vede l’ora di ritornare sui nostri schermi alla conduzione del nuovissimo programma in diretta su Canale 5, Big Show. Di recente, Enrico Papi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed in quell’occasione si era parlato del legame del conduttore con la sua famiglia e di come avesse affrontato la perdita della sua mamma.

Poco prima del debutto del nuovo show da lui condotto, Enrico Papi, nel presentare il nuovo programma in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ripercorre alcune tappe importanti del suo passato ed in particolare della sua carriera e racconta un doloroso retroscena.

Tutti siamo stati sottoposti alla tipica gavetta all’inizio della nostra carriera lavorativa. Il conduttore ha raccontato di aver inizialmente arrancato perché a lavoro era sottoposto a tante ore ma il compenso era minimo. “Pagavano poco, spesso dovevo scegliere se usare il compenso per il ristorante o per l’albergo perché non bastava per tutti e due. Di solito sceglievo il ristorante e poi dormivo in macchina“. Ha raccontato il conduttore ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Un momento iniziale assolutamente non facile dove si è spesso ritrovato a fare una scelta. Per fortuna però quei tempi sono trascorsi ed oggi sappiamo che magnifico conduttore sia diventato!