Gordon Ramsay, cosa faceva prima di diventare chef: il terribile retroscena di cui non tutti sono a conoscenza.

Lui non ha bisogno di presentazioni. Gordon Ramsay è uno degli chef più famosi al mondo, diventato popolare grazie alla partecipazione a famosissimi programmi dedicati alla cucina, come Hell’s Kitchen, Cucine da incubo o Masterchef. Della sua carriera e dalla sua passione per l’arte culinaria sappiamo davvero molto, ma c’è un retroscena che riguarda il suo passato di cui non tutti sono a conoscenza.

Lo scozzese ha iniziato ad appassionarsi alla cucina agli inizi degli anni ’80, ma sapete cosa faceva prima di diventare cuoco? Gordon era interessato ad un ambito ben diverso da quello della cucina, ma un imprevisto ha messo fino alla sua carriera precedente. Scopriamo cosa è successo.

Cosa faceva Gordon Ramsay prima di diventare chef: il doloroso retroscena che non tutti conoscono

Gordon Ramsay ha iniziato a dedicarsi alla cucina negli anni ’80: il suo primo posto di lavoro è stato quello di commis al Roxburh House Hotel, nel Roxburghshire, alla fine del decennio. Ma cosa faceva il famoso chef e ristoratore prima di addentrarsi nel mondo della gastronomia? Ebbene, non tutti indovinerebbero, essendo un campo ben lontano da quello culinario.

Gordon era infatti un giocatore di calcio e faceva parte delle giovanili dei Rangers e, a 12 anni, ha giocato nell’under 14 dello Warwickshire. La sua carriera calcistica, però, si è interrotta suo malgrado. Durante gli allenamenti, Ramsey si infortunò ad un ginocchio, ma in un primo momento ha continuato a giocare. Successivamente, però, durante una partita a squash, è arrivato un pesante infortunio, che gli ha causato la rottura del legamento crociato dello stesso ginocchio già colpito. Un infortunio che ha segnato la fine della sua parentesi calcistica.

Un retroscena che non tutti conoscevano, quello sul famoso chef scozzese, che è papà di ben cinque figli: dal matrimonio con Cayetana Elizabeth Hutcheson, celebrato nel 1996, sono nati Megan, nel 1998, i gemelli Jack e Holly due anni dopo, Matilda nel 2001 e Oscar James nel 2019.