Isola Dei Famosi, Gustavo Rodriguez fa una dedica per sua moglie Veronica: sui social arriva il commento di Belen e di Cecilia.

Giovedì 7 aprile è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria ha affrontato varie dinamiche che fanno parte del gioco.

Ancora una volta al centro dell’attenzione gli scontri. Tra i concorrenti la tensione è forte e le difficoltà di vivere su un’isola provoca anche maggiori incomprensioni. Nuove coppie sono state formate e c’è stata una nuova eliminazione. Partendo da Playa Accoppiada, Marco Cucolo e Lory Del Santo son stati la coppia scelta per l’eliminazione dalla palapa, mentre su playa sgamada tra Laura Maddaloni, Jovana Djordjevic e Roberta Morise, quest’ultima ha abbandonato definitivamente l’Honduras. L’emozione anche sull’isola prende il sopravvento e Gustavo Rodriguez, padre di Jeremias, Cecilia e Belen, ha fatto una dedica per sua moglie Veronica che ha lasciato senza parole tutti. Il video mostrato in puntata ha fatto da sfondo ad un altro momento bellissimo, l’incontro tra il concorrente e la donna. In collegamento si sono parlati. La dedica di Gustavo è stata accompagnata dal commento social di Belen e di Cecilia.

Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, è un concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi. E’ entrato in coppia con suo figlio. Nella puntata di giovedì 7 aprile in diretta è stato trasmesso un filmato in cui Gustavo parlava di sua moglie Veronica.

Nel video in cui il naufrago parla di sua moglie, dice di lei: “Quando l’ho vista passare mi sono perso completamente. Per me Veronica è la persona che si è fidata di me fino ad ora. Mi sento che mi ama tutti i giorni. A me manca quella routine con lei, scegliere cosa mangiare o mangiare fuori, cucinare insieme, parlare. Mi manca tantissimo”. Parole meravigliose ascoltate in diretta dalla donna. C’è stato poi l’incontro di Gustavo con sua moglie. Lei in collegamento dallo studio ha parlato con lui.

Un momento bellissimo che ha emozionato il pubblico e non è mancato l’affetto da parte di Belen e Cecilia. Sui social Belen ha condiviso il video della dedica e ha scritto: “Siete tutto per me, vi presento i miei”.

Anche Cecilia ha commentato il momento: “Non ho niente da aggiungere”. Gustavo Rodriguez si è esposto molto, dimostrando il grande amore che prova per sua moglie Veronica. Dai commenti di Belen e Cecilia è evidente quanto sia legata la famiglia.