Il racconto di Elisa Isoardi: svela a tutti di essere stata salvata proprio da lui

Elisa Isoardi lo racconta durante La Vita in diretta e svela a tutti di essere stata ‘salvata’ proprio da lui.

Elisa Isoardi dall’ultima esperienza come concorrente de L’Isola dei famosi è apparsa più volte in televisione come ospite di diversi programmi. Sono passati circa due anni da quando invece ha lasciato la conduzione de La prova del cuoco che l’ha vista per più edizioni al comando.

Ed è proprio in qualità di ospite che mercoledì 6 aprile l’abbiamo vista a La vita in diretta, trasmissione condotta da Alberto Matano. In riferimento ad una questione affrontata in puntata la conduttrice ha svelato che c’è qualcuno nella sua vita che l’ha salvata. Ma entriamo nel dettaglio delle sue parole e scopriamo che cosa ha raccontato.

Elisa Isoardi, il racconto a La vita in diretta: l’ha salvata proprio lui

E’ una bravissima conduttrice televisiva e il pubblico la ama tanto. Elisa Isoardi è una professionista di grande livello, i suoi modi e il suo saper fare sono molto apprezzati. In questi due anni, dopo che ha lasciato il timone de La prova del cuoco, l’abbiamo vista numerose volte in trasmissioni televisive come ospite.

Mercoledì 6 aprile in qualità di ospite è stata presente a La vita in diretta, programma condotto da Alberto Matano. In riferimento a tematiche importanti affrontate durante la diretta, la conduttrice ha anche raccontato qualcosa di sè. Alberto Matano parlando dell’amore per gli animali ha chiesto alla Isoardi allacciando il discorso ad un episodio raccontato proprio da lei del suo cane: “Il tuo Zenith, hai raccontato che ti ha salvata“.

A questa domanda, Elisa ha risposto: “Sì, mi ha salvata nel senso che comunque è lui che ha educato me, io uso sempre questa metafora, perchè poi un cane cosa fa, tende a darti regole…per un adulto che vive da solo, è una compagnia. Mi ha salvata quando avevo la febbre, quando l’ho avuta, capiva, sono di grande aiuto gli animali in generale“, ha raccontato. Elisa Isoardi ha spiegato che il suo Zenith l’ha salvata nel senso che anche quando stava male capiva. Questo dimostra quanto sia forte il legame tra la conduttrice e il suo cagnolino, ma in generale quanto sia importante la presenza di un animale nella vita di una persona.