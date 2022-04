Roger Balduino, così non l’avete mai visto: irriconoscibile in questo scatto, condiviso qualche anno fa sui social.

È uno dei protagonisti assoluti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Alla sua prima esperienza in un programma tv, il modello Roger Balduino se la sta cavando piuttosto bene nelle inediti vesti di naufrago. E, in Honduras, il bel brasiliano sembra aver trovato anche l’amore: con Estefania Bernal il feeling è sempre più forte e, da ieri, i due sono una coppia anche nel gioco. In attesa di scoprire come proseguirà la loro avventura nel reality, vi mostriamo uno scatto assolutamente imperdibile.

La bellezza di Roger è innegabile, ma il modello non ha sempre avuto questo look. In un selfie condiviso qualche anno fa sul suo canale Instagram, il 30 enne è quasi irriconoscibile! Diamo un’occhiata!

L’Isola dei Famosi, spunta uno scatto del passato di Roger Balduino: irriconoscibile

Roger Balduino è uno dei naufraghi de L’Isola dei famosi 2022. Nel corso della puntata di ieri, il modello ha ‘salutato’ la sua compagna di gioco Ilona Staller e si è unito ad Estefania, con cui ha iniziato una storia proprio sull’isola: tra i due era nato un interessa già durante il soggiorno in hotel, prima di approdare sull’isola. I due naufraghi sono sempre più affiatati e, da qualche ora, fanno coppia anche nel gioco, ma non durerà a lungo: c’è una clamorosa novità in arrivo, che Ilary ha annunciato proprio nel corso della puntata di ieri. In attesa di scoprire di più, vi mostriamo una foto che vi lascerà di stucco.

Una versione decisamente inedita del modello brasiliano, che si è mostrato così nel 2020, durante la quarantena come si legge dagli hashtag che ha allegato al post. Barba rasata ma con baffi e capelli biondo platino, date un’occhiata:

Eh si, un Roger decisamente diverso da quello che siamo abituati a vedere sull’isola. Come proseguirà il suo percorso in Honduras? Riuscirà il concorrente ad arrivare fino in fondo? Non ci resta che seguire le prossime puntate, ogni lunedì e giovedì sera su Canale 5!