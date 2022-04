Si sposa! Proposta di matrimonio da sogno per la celebre cantante: è successo a Parigi

Lo scorso 27 marzo la celebre star della musica ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato nella romantica Parigi.

Si sposerà a breve ed ha documentato sui social la dolcissima proposta di matrimonio ricevuta dall’uomo che ama. Lei è una cantautrice che ci ha accompagnati con i suoi brani soprattutto negli anni Duemila ottenendo un successo a livello mondiale con il suo primo album Let Go uscito esattamente vent’anni fa.

Stiamo parlando di Avril Lavigne, l’autrice di canzoni come Complicated e What The Hell. Nata in Canada nel 1984, esordì nella musica giovanissima, ad appena 18 anni. Purtroppo, proprio mentre era all’apice del successo, la sua carriera ha avuto uno brusco stop durato alcuni anni.

Dietro l’improvviso ritiro c’era un problema di salute, come spiegato da lei stessa nel 2015 in un’intervista concessa a People Magazine. Avril ha infatti raccontato di essere stata colpita dalla malattia di Lyme e di essere stata costretta a stare a letto per ben cinque mesi.

Da diverso tempo, per fortuna, quel periodo difficile è alle spalle e l’artista canadese è pronta ad iniziare una nuova vita anche dal punto di vista sentimentale. Dopo due matrimoni finiti, ora è di nuovo felice accanto al suo compagno Derek Ryan Smith, noto con lo pseudonimo di Mod Sun. Da poco lui le ha fatto la fatidica proposta di nozze nel modo più romantico possibile!

Avril Lavigne ha detto “sì”: i dettagli della proposta di matrimonio a Parigi

Con una serie di scatti su Instagram, Avril Lavigne ha reso partecipi i fan dell’emozione vissuta: il futuro marito le ha chiesto la mano in ginocchio, con tanto di anello, davanti alla Tour Eiffel a Parigi!

“Il giorno in cui ti ho conosciuta ho capito subito che eri quella giusta”, ha scritto lui sui social. Tra le immagini dell’anello, del vino e delle rose rosse che hanno caratterizzato il momento, la cantante ha precisato che il tutto è avvenuto lo scorso 27 marzo.

Al magazine People ha raccontato che il dolcissimo gesto è avvenuto quando entrambi si trovavano su un battello sulla Senna, con i violini in sottofondo. Innamoratissimi, i due si sono incontrati grazie alla collaborazione per il disco Love Sux.

Mod Sun è infatti un cantautore statunitense ex membro dei Four Letter Lie e degli Scary Kids Scaring Kids. Sull’anello, lui le ha fatto incidere la frase “Hi Icon” che significa “Ciao icona”. Sarebbero state queste le prime parole che le ha rivolto quando l’ha vista la prima volta.

Un’emozione coi fiocchi per la nostra Avril Lavigne a cui facciamo tanti auguri di cuore!