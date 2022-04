Termina Matrimonio a prima vista: è successo subito dopo la puntata finale

Matrimonio a prima vista è giunto al termine: cos’è successo dopo l’ultima puntata.

L’ottava edizione di Matrimonio a prima vista è finita. Nella puntata della scelta finale abbiamo scoperto che tutte e tre le coppie avevano deciso di restare insieme. Ma che cosa è successo nei mesi successivi a telecamere spente?

Nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi ci sono stati del colpi di scena che molti non speravano accadessero. Due coppie su tre si sono lasciate. Cristina e Mattia hanno interrotto il matrimonio perchè non sentivano quel sentimento che dovrebbe esserci tra due persone che sono insieme. Come ha detto Cristina non gli mancava. Nonostante la separazione i due sono rimasti in ottimi rapporti e per Mattia la ‘sua Cristina’ farà sempre parte della sua vita. Anche Gianluca e Giorgia si sono lasciati. In questa coppia è sembrato che ci fosse qualcosa in sospeso. Ma alla domanda degli esperti se ci fosse qualche possibilità o comunque la voglia di riprovarci, tutti e due hanno detto di no. Soltanto Antonio e Giorgia sono rimasti insieme. La coppia è apparsa molto serena, l’unica pecca è la distanza che però sono riusciti a gestire. Il format si è chiuso, ma avete visto cos’è successo dopo?

Termina Matrimonio a prima vista: avete visto che cos’è successo dopo la puntata finale?

Su tre coppie di Matrimonio a prima vista soltanto una, Antonio e Giorgia, sono rimasti insieme. Nonostante la distanza sono riusciti a trovarsi e a venirsi incontro. Nella puntata finale sono apparsi molto sereni.

Non è lo stesso per Cristina e Mattia e Giorgia e Gianluca. Entrambe le coppie però sembrano aver instaurato un bel rapporto e non ci sarebbero screzi o punti di scontro. Ma avete visto che cosa è successo appena terminata la puntata di Matrimonio a prima vista e poi?

Sappiamo che i protagonisti dell’esperimento sociale non possono utilizzare i social durante il programma e fino al termine, quando l’ultima puntata è trasmessa su Real Time. Ebbene, dopo questa puntata sono tornati ad essere attivi sui loro profili.

Subito dopo la puntata infatti Giorgia Rosati, Antonio Quarta e Cristina Cadei Danesi hanno fatto una diretta insieme. Anche Mattia Viteritti è tornato sui social subito, Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco hanno riattivato i profili diverse ore dopo.