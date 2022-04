Tomaso Trussardi irriconoscibile, cosa gli è successo? Si mostra così | Foto

Non abbiamo mai visto Tomaso Trussardi così: l’imprenditore è irriconoscibile in questa foto social, che cosa gli è successo?

Negli ultimi tempi la sfera sentimentale di Tomaso Trussardi è stata al centro dell’attenzione. Ormai sappiamo tutti della separazione da Michelle Hunziker. Separazione avvenuta dopo circa 8 anni di matrimonio e due figli e più di 10 anni di relazione.

Due giorni fa l’imprenditore ha festeggiato il suo compleanno, il primo da single dato che nei precedenti 10 anni sono stati festeggiati con la conduttrice. Sui social ha ripreso alcuni momenti trascorsi in compagnia di amici condividendo insieme una fetta di torta e ha colto l’occasione per poter spegnere le candeline. Sempre sui social ha pubblicato in successione nelle sue storie una serie di scatti. Uno scatto in particolare ha catturato la nostra attenzione perchè è irriconoscibile!

Tomaso Trussardi come non l’abbiamo mai visto: irriconoscibile in questo scatto

Imprenditore di successo, Tomaso Trussardi è il presidente della prestigiosa casa di moda che porta il suo nome. La maison Trussardi è stata fondata da suo nonno ed ereditata da suo padre, adesso è gestita da lui e quindi dalla sua famiglia. Conosciamo molto bene Tomaso non solo a livello professionale ma anche sotto altri ambiti.

L’imprenditore infatti è stato legato alla conduttrice Michelle Hunziker per molti anni. Si sono legati nel 2011 e nel 2014 sono diventati marito e moglie. Insieme hanno due figli. Da poche settimane, dopo alcune voci, è arrivata la conferma della loro separazione. Il 6 aprile l’imprenditore ha festeggiato il suo compleanno. A quanto pare il primo da single. In diverse storie instagram ha mostrato alcuni momenti di questo giorno speciale trascorso in compagnia di alcuni amici. Ha approfittato del momento per spegnere anche le candeline. Ma nelle sue storie instagram è spuntata anche questa foto: avete visto il cambiamento?

Trussardi ha compiuto 39 anni e a quanto pare ha voluto scherzare sulla sua età, pubblicando uno scatto di lui con i capelli e la barba bianchi, un’immagine quindi invecchiata attraverso dei filtri. Così è davvero difficile riconoscerlo, non trovate?