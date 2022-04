Uomini e Donne, “Entrambi immaturi, lui ci è cascato”: il duro attacco a Matteo e Valeria arriva proprio da lei

Uomini e Donne, “Entrambi immaturi, lui ci è cascato”: il duro attacco a Matteo Ranieri e Valeria Cardone arriva proprio da lei.

Dopo mesi di esterne e conoscenze a Uomini e Donne, è arrivato il tanto atteso lieto fine per Matteo Ranieri. Il tronista ha scelto di mettersi in gioco per la seconda volta nella trasmissione di Maria De Filippi, dopo la fine della storia con Sophie Codegoni. Stavolta, però, sul trono più famoso della tv si è seduto proprio lui. A rubargli il cuore è stata la napoletana Valeria, che ha scelto tra una pioggia di petali rossi e con cui ha iniziato una relazione lontano dalle telecamere. Ma questa coppia convince tutti?

La risposta è no. E, proprio nelle ultime ore, è arrivato un attacco piuttosto forte nei confronti dei due ex protagonisti del trono classico. Parole durissime, che sono arrivate proprio da lei… Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, arriva un duro attacco a Matteo e Valeria: “Lei poco autentica”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. La coppia nata a Uomini e Donne si mostra sempre più unita sui social, per la gioia dei fan che hanno seguito il percorso sin dall’inizio nella trasmissione di Canale 5. La napoletana ha colpito Matteo sin dall’inizio e il cuore del tronista, nel giorno della scelta, non ha potuto che fare il suo nome. Per la gioia dei fan della coppia, ma non di Federica Aversano...

Si tratta dell’altra corteggiatrice di Matteo, “rivale” di Valeria. Dopo la ‘non scelta’, Federica non ha avuto peli sulla lingua, attaccando Matteo e ammettendo di essersi sentita presa in giro. E, a distanza di giorni, l’ex corteggiatrice sembra non aver cambiato idea. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Federica ha così definito i due neo fidanzati: “Si capivano bene perché secondo me ( è un’opinione non un giudizio) sono entrambi immaturi”.

In particolare, Federica ha commentato il percorso di Valeria, utilizzando parole piuttosto forti: “Lei la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte e lettere che mi sembrano copiate. Penso che se la sia studiata e lui ci è cascato”. Secondo Federica, Matteo deve ancora crescere e capire chi gli vuole bene davvero tra le persone che lo circondano.

Insomma, la storia tra Matteo e Valeria non convince affatto Federica. E voi, siete d’accordo con le parole dell’ex corteggiatrice?