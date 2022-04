Alberto Angela famoso conduttore: chi è e cosa fa nella vita sua moglie

Tutti conosciamo il conduttore Alberto Angela, ma pochi sanno con chi è sposato: vediamo chi è sua moglie e cosa sappiamo di lei.

Da sempre molto riservato nonostante la sua incredibile popolarità, Alberto Angela è un apprezzatissimo giornalista e divulgatore scientifico che da anni riesce a catalizzare l’attenzione di milioni di telespettatori con i suoi programmi tv.

Secondogenito dello storico conduttore di Quark, Piero Angela e di Margherita Pastore, Alberto ha decisamente ripercorso la traiettoria professionale del padre. Oltre a ereditare dal genitore la guida di programmi come Ulisse – Il piacere della scoperta, oggi è anche un affermato autore di trasmissioni come Passaggio a Nord Ovest.

Detentore di record in quanto agli ascolti, in ambito documentaristico è sicuramente il volto tv più amato è seguito. Nato a Parigi nel 1962, dopo aver conseguito la maturità in Francia, si è laureato con 110 e lode in Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma per poi specializzarsi negli Usa in paleontologia e paleoantropologia.

Se della sua carriera lavorativa conosciamo abbastanza, lo stesso non si può dire della sua vita privata sulla quale è sempre stato molto restio a fornire dettagli. Sappiamo però che è sposato da quasi trent’anni con la madre dei suoi figli. Vediamo chi è la donna che gli ha rubato il cuore!

Alberto Angela, chi è sua moglie e di cosa si occupa

Dopo un lungo fidanzamento, Alberto e sua moglie Monica sono convolati a nozze nel 1993. Non è noto quale sia la professione di Monica. Accomunati da tante passioni come il nuoto, i viaggi e l’arte, sono una coppia davvero molto solida che ha creato una splendida famiglia.

I loro tre figli sono Riccardo nato nel 1998, Edoardo nato nel 1999 ed Alessandro nato 2004. Il primogenito è appassionato del nuoto come il papà e non ha profili social. Proprio grazie ai social, invece, le fan hanno potuto apprezzare la bellezza di Edoardo che, sommerso dalle richieste, ha dovuto rendere privato il proprio profilo. In effetti, la somiglianza col padre è davvero evidente.

Insomma, oltre ad essere un grande professionista, Alberto Angela è sicuramente anche un uomo pieno di valori, complimenti!