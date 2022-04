Alessandro Greco, “Sono entrato in panico”: cosa gli aveva chiesto di fare sua moglie

Da oggi al timone di Cook40, Alessandro Greco ha raccontato il retroscena da cui nasce l’idea del programma e che riguarda sua moglie.

E’ iniziata oggi 9 aprile 2022 la nuova avventura di Alessandro Greco su Rai2: dopo il successo riscossolo scorso autunno con Dolce Quiz, l’amato conduttore si rimette in gioco di nuovo in cucina. Il suo nuovo programma, Cook40, andrà in onda ogni sabato alle ore 12 per 12 puntate. Ma cosa c’è alla base di questo progetto? Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv.

Cominciamo col dire che anche stavolta si tratta di una gara ai fornelli: i concorrenti che si sfideranno in ogni puntata dovranno preparare un pranzo di tre portate in soli 40 minuti. Un appuntamento che si ripeterà per diverse settimane nel weekend per tutti coloro che amano l’arte della cucina e che vogliono apprendere tutti i segreti utili a realizzare piatti gustosi in poco tempo.

Con questa nuova trasmissione, Alessandro Greco conferma il suo amore per il cibo e per la scoperta di sapori prelibati ereditata da suo nonno Alfredo, in passato considerato il miglior pasticciere di Taranto.

L’amatissimo volto Rai ha raccontato di andare spesso in giro per l’Italia proprio per gustare nuovi piatti ed apprezzare le specialità di ogni regione. Tra l’altro, un suo grande sogno sarebbe quello di aprire un agriturismo in cui cucinare e produrre vini da servire ai clienti.

Insomma, Cook40 è sicuramente un format nelle sue corde. Vediamo cosa ha rivelato Greco a DiPiù Tv riguardo all’episodio da cui è nata l’idea.

Alessandro Greco, quella richiesta di sua moglie lo mandò in panico: cosa dovette fare

Come tutti sanno, Alessandro Greco ha sposato con rito civile nel 2008 la bella Beatrice Bocci, conduttrice ed ex modella classificatasi seconda a Miss Italia 1994. I due hanno poi celebrato le nozze religiose il 6 aprile del 2014.

Prima dell’incontro con Greco, la Bocci aveva già una figlia di nome Alessandra, nata da una precedente relazione. Dalla loro unione, nel 1998, è nato invece Lorenzo. Come ha raccontato nell’intervista al noto settimanale, una volta Beatrice gli inviò un messaggio in cui gli diceva che di lì a 40 minuti sarebbe tornata a pranzo con quattro amiche e chi chiedeva di preparare loro qualcosa da mangiare.

“Sono entrato in panico perché avevo meno di un’ora. Ma alla fine ci sono riuscito”, ha confessato l’ex presentatore di Furore. Una bella sfida, che ora ha deciso di riproporre in tv e che certamente sarà un altro grande successo.

E voi avete seguito la prima puntata di Cook40?