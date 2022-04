Cosa faceva Alex prima di Amici 21? Retroscena impensabile: non tutti lo sanno

Alex è uno degli attuali talenti della scuola di Amici 21, ma non tutti conoscono questo retroscena: cosa faceva prima di diventare un cantante?

È stato proprio uno dei primi talenti ad entrare nella scuola di Amici 21 ed uno dei primi ad aggiudicarsi la maglia del serale. Alex conquista tutti! Ed ammettiamolo: non fatichiamo affatto a capirne il motivo!

A partire da Sabato 19 Marzo, i ragazzi di Amici hanno dato inizio alla fase finale del programma, quella fatta di eliminazioni, guanti di sfida, prove comparate e molto altro ancora. Tra i diversi talenti che sono riusciti ad aggiudicarsi la tanto ambita maglia del serale, vi è anche lui: il giovanissimo Alex! Con il suo talento, il cantante ha conquistato tutti sin da subito. In pochissimi, però, lo conoscono nel ‘profondo’. D’altra parte, il giovane non ama tanto raccontarsi. A tal proposito, voi sapete che cosa faceva prima di essere un cantante? Da quanto si legge su Novella 2000, sembrerebbe che Alex abbia vissuto tra Londra ed Italia. E che sia proprio nel Regno Unito che non solo abbia conseguito il diploma, ma abbia anche iniziato ad approcciare al mondo del lavoro. Cosa faceva? Scopriamolo insieme.

Alex di Amici 21, conoscevate questo retroscena? Cosa faceva prima del successo

Seppure 21enne, sembrerebbe che Alex di Amici 21 abbia da sempre avuto le idee molto chiare su quello che aveva voluto fare. Originario di Como, su Novella 2000 si legge che molto presto ha deciso di trasferirsi a Londra. È qui che, a quanto pare, ha frequentato il college e conseguito il diploma nel 2019 alla BIMM, prestigiosa scuola di musica, a Londra. Ma non solo. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che essendo lontano da casa, Alex abbia ritenuto necessario trovarsi un lavoro per campare e non dipendere dai suoi genitori.

Sapete che cosa faceva Alex prima di diventare un cantante di Amici 21? Su Novella 2000, si legge che, tra il 2017 e il 2018, abbia iniziato a lavorare presso un locale rinomato dell’Inghilterra come cameriere e cassiere, svolgendo contemporaneamente il lavoro da fattorino per il trasporto di cibo. E che, infine, nel 2019 abbia cambiato ‘aria’, spostandosi in un altro locale.

Conoscevate questo ‘retroscena’?