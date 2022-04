Amici 21, tutti hanno notato il tatuaggio di Sissi: è proprio lì

Sissi è tra le cantanti di Amici 21, ma avete notato anche voi quel tatuaggio? È davvero impossibile non farci caso: eccolo.

Il percorso di Sissi nella scuola di Amici 21 è stato, sin da subito, impressionante. Entrata a far parte della classe in un secondo momento rispetto ad alcuni dei suoi compagni, la giovanissima Cesana ha facilmente conquistato tutti. Ricordate, infatti, che ciascun professore l’avrebbe voluta nella propria classe, ma è stata lei a scegliere Lorella Cuccarini?

Così come il suo percorso nel quotidiano, anche quello durante il serale continua ad essere sensazionale. Che sia una prova singola, un guanto di sfida, una corale o un duello, Sissi riesce sempre a mettere d’accordo tutti i giudici. Che dite, sarà la lei vincitrice di questa ventunesima edizione del talent? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è un “dettaglio” che abbiamo notato nel corso delle sue esibizioni e di cui vogliamo assolutamente parlarvi. Sul suo corpo, Sissi ha diversi tatuaggi: ce n’è uno, però, che ha maggiormente catturato la nostra attenzione. Avete visto anche voi? È davvero impossibile non farci caso.

Avete notato anche voi il tatuaggio di Sissi, cantante di Amici 21?

La partecipazione di Sissi ad Amici non rappresenta affatto la sua prima volta in un talent. Qualche anno prima del suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi, infatti, la giovane ha partecipato ad X-factor. E, seppure non abbia vinto, è riuscita ugualmente a conquistare tutti con la sua bravura. Cosa ne sarà di lei adesso? Insieme a tanti altri suoi compagni di viaggio, anche la giovanissima Cesana ha le carte in regola per dimostrarsi una vincitrice, ma per questo dobbiamo aspettare ancora un altro po’ di tempo.

C’è un “dettaglio” di Sissi che, però, non possiamo fare a meno di raccontarvi! Come dicevamo, sembrerebbe che la giovane cantante di Amici 21 abbia una passione per i tatuaggi. Su Novella 2000, infatti, si legge che ne abbia diversi e che uno sia dedicato anche alla sua mamma, con la quale ha un rapporto davvero speciale. Avete notato, però, quello tatuato sotto l’avambraccio? Noi si e, vi assicuriamo, è davvero pazzesco. Eccolo qui.

Avete visto proprio bene, si! Si tratta di un tatuaggio dedicato ad Amy Winehouse, cantante amatissima scomparsa nel 2011. A quanto pare, quindi, Sissi provava una certa ammirazione per la cantautrice, tanto da disegnarsi il suo viso anche sul suo corpo.