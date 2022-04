Avete mai visto Lady Gaga senza trucco? La sua bellezza tutta al naturale

Avete mai visto Lady Gaga senza trucco? La bellezza tutta al naturale della star vi lascerà senza parole.

È una delle star più apprezzate al mondo. Un’artista a tutto tondo, capace di ipnotizzare il pubblico col suo eccezionale talento: Lady Gaga non ha bisogno di presentazioni! Sul palco e sul set siamo abituati a vederla con outfit mai banali e look eccentrici che lasciano il segno. Ma avete mai visto la star senza trucco?

Sul suo seguitissimo profilo social, Lady Gaga si è mostrata completamente al naturale, lontana da make up, luci e filtri. Il selfie ha ottenuto una valanga di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per l’artista. Siete curiosi di vederla in versione ‘acqua e sapone’? Siete nel posto giusto!

Lady Gaga senza trucco: com’è la star in versione ‘acqua e sapone’

Uno stile unico ed inimitabile, quello di Lady Gaga. Ad ogni evento internazionale, la cantante e attrice sa sempre come farsi notare, con abiti mozzafiato, tacchi vertiginosi e make up super eccentrici. Eyeliner super marcato, ombretti multicolor e rossetti dai colori intensi: l’artista ama giocare molto con il trucco. Ma l’avete mai vista al naturale?

Ebbene, sfogliando la sua galleria social potrete trovare un selfie in cui Lady Gaga si mostra completamente al naturale, senza un filo di trucco. Capelli legati ed un’espressione dolcissima, la star appare decisamente diversa da quando è in scena, ma ugualmente splendente. Il selfie, che ha letteralmente fatto impazzire i fan della cantante, racchiude tutta la straordinaria bellezza al naturale di Lady Gaga. Ed è la dimostrazione del fatto che la star non ha alcuna paura di mostrarsi in tutta la sua semplicità, lontana da ogni filtro. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto: anche lontana dalle luci dei riflettori e fuori dal suo “personaggio”, Lady Gaga è assolutamente raggiante. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo canale Instagram, che conta ben 52 milioni di followers, è ricco di contenuti super interessanti: non ve ne pentirete!