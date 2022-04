Cristiano Di Luzio è il fidanzato di Rita Rusic: scopriamo che cosa faceva prima il concorrente di Pechino Express.

Nella nuova edizione di Pechino Express sono state formate dieci coppie. Costantino Della Gherardesca è al timone del reality. Tra le coppie c’è quella formata da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio.

Sono I Fidanzatini. Nella gara, durante le varie tappe, abbiamo visto che sono abbastanza forti e molto competitivi. Gli ostacoli non mancano, come la difficoltà di trovare passaggio o di trovare un posto dove dormire di sera, affrontare correndo le sfide per cercare di arrivare tra i primi o comunque non tra gli ultimi. Siamo arrivati alla quinta tappa e sono ancora in gara. Tra i due corrono diversi anni di differenza ma questo non è certo un ostacolo. Ma cosa sappiamo del concorrente? Sapete che cosa faceva prima?

Cristiano di Luzio, che cosa faceva prima il fidanzato di Rita Rusic

Rita Rusic è un amato personaggio del mondo dello spettacolo ed è nello specifico una produttrice cinematografica, una modella, un’attrice e una cantante. E’ una concorrente della nuova edizione di Pechino Express, programma condotto da Costantino della Gherardesca.

Non partecipa da sola perchè il format prevede il viaggio in coppia. Insieme a lei c’è il fidanzato Cristiano Di Luzio. Sono molto competitivi e stanno dimostrando di essere anche molto forti. Rita e Cristiano come raccontato nel video di presentazione di Pechino Express dal conduttore stesso si sono conosciuti sotto i riflettori, durante un servizio fotografico, ed è scatta la scintilla. Tra i due corrono molti anni di differenza ma non è assolutamente un problema per la coppia. Anzi, il concorrente riferisce che il termine toy boy è ormai ancorato al passato. Ma che cosa sappiamo di Cristiano? Sapete che cosa faceva prima?

Come spiegato sempre nel medesimo video da Della Gherardesca, Cristiano Di Luzio lavorava come manovale sulle navi da crociera. Ricordiamo infatti che durante una prova affrontata in barca il fidanzato di Rita è stato molto veloce, nonostante questo ‘vantaggio’ non sono stati loro a vincere l’immunità, ma la coppia Mamma e Figlia formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.