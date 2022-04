Il fratello di Guendalina Tavassi ha una ex fidanzata molto famosa: sapete chi è?

Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina ha una ex fidanzata molto famosa, che tutto conoscono: scopriamo chi è.

Ilary Blasi è alla conduzione de L’Isola dei famosi e al suo fianco in veste di opinionisti ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin ha ripreso a vestire il ruolo di inviato. Questa edizione ha visto in atto una grande novità, ovvero la divisione dei concorrenti in coppie e single.

Ma abbiamo avuto modo di vedere che quando una coppia di playa accoppiada viene eliminata si scioglie e passa su playa sgamada. Sembrerebbe però che questa unione presto non ci sarà più. Guendalina Tavassi è entrate insieme a suo fratello Edoardo. Conosciamo benissimo la concorrente, un po’ meno il naufrago dato che non è un personaggio noto del mondo della televisione e dello spettacolo. Ma forse non tutti sanno che in passato è stato fidanzato con una famosa attrice.

Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi ha una ex fidanzata molto famosa

Guendalina e Edoardo Tavassi sono una coppia a L’Isola dei famosi. Della naufraga sappiamo molto dato che è conosciuta nel mondo dello spettacolo. E’ divenuta nota dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2010. Allora aveva circa 24 anni.

Dopo quest’esperienza ce ne sono state altre sempre in televisione. Il fratello di Guendalina, Edoardo, invece non è noto dal pubblico visto che questa è la prima esperienza televisiva. Qualcuno però lo ricorderà quando la sorella era concorrente del Gf e lui era in studio per sostenerla. In Honduras si sta facendo conoscere e nonostante gli alti e bassi che ci sono fra fratello e sorella come succede a tutti, sono una coppia molto divertente. Edoardo ha una vena ironica molto forte e piace al pubblico. Ma proprio il naufrago in passato ha avuto una relazione con un noto personaggio televisivo, un’attrice molto amata.

Edoardo è stato fidanzato con Diana Del Bufalo. La relazione si è poi conclusa. Ma sembrerebbe che i due siano rimasti in ottimi rapporti dato che, prima che entrasse in gioco a L’isola dei famosi, sono spesso apparsi insieme in amicizia, visto che hanno anche molti amici in comune.