Gianluca e Giorgia dopo Matrimonio a prima vista sono tornati insieme?

Matrimonio a prima vista, Giorgia e Gianluca sono tornati insieme dopo il programma? Cos’è successo nelle ultime ore.

L’ultima puntata di Matrimonio a prima vista è andata in onda mercoledì 7 aprile. Nel precedente episodio abbiamo scoperto la scelta finale delle coppie. Con grande stupore tutte e tre hanno deciso di restare insieme e di proseguire nel matrimonio.

Dopo mesi gli esperti hanno incontrato nuovamente i protagonisti dell’ottava edizione per capire il seguito del loro rapporto a telecamere spente. Purtroppo due su tre hanno deciso di non continuare e di separarsi. Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina hanno lasciato gli anelli ai professionisti. Antonio e Giorgia sono l’unica coppia rimasta insieme. Subito dopo la fine del programma, i protagonisti di Matrimonio a prima vista sono tornati sui social. Sappiamo che durante e fino a quando non va in onda l’ultima puntata non possono utilizzarli. Cristina, Giorgia e Antonio hanno fatto una diretta insieme, anche Mattia ha attivato il profilo instagram. Ma nelle ultime ore ha catturare l’attenzione è stata la coppia o meglio non coppia formata da Gianluca e Giorgia: avete visto che cos’è successo?

Cos’è successo tra Gianluca e Giorgia dopo Matrimonio a prima vista

Gianluca e Giorgia sono la coppia di Matrimonio a prima vista che più di tutte ci ha fatto pensare all’inizio che non ci sarebbe stato nessun sì alla scelta finale. Ma con il passare dei giorni e del tempo insieme tutto è cambiato e il rapporto ha avuto un’evoluzione.

Alla scelta finale il loro sì ha emozionato i telespettatori ma la delusione era dietro l’angolo. Nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi abbiamo scoperto che dopo il programma il loro legame è andato un po’ naufragando. Si sono così separati, chiudendo il rapporto con la restituzione delle fedi nuziali agli esperti. Dopo l’ultima puntata i protagonisti del format sono tornati attivi sui social. A catturare l’attenzione è però ancora una volta questa ex coppia: ci chiediamo che cosa è successo subito dopo? Giorgia nelle ultime ore ha pubblicato sui social una foto insieme all’ex marito.

La domanda è lecita: Giorgia e Gianluca sono tornati insieme? Non abbiamo risposta. L’ex sposa a corredo ha scritto dell’immagina ha però scritto: “… e poi, poi”. Un commento che ha iniziato a suscitare i dubbi dei follower, molti infatti pensano che siano davvero tornati insieme. Naturalmente non sappiamo se i due dopo il programma ci sia stato un avvicinamento. Come abbiamo visto dall’ultima puntata sembrerebbe però che siano rimasti in buoni rapporti. Forse saranno proprio loro a mettere luce in questo ‘legame’.