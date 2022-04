La dottoressa Pimple Popper, l’enorme dramma di Hilda: cos’è successo

La storia di Hilda a La dottoressa Pimple Popper: la donna ha raccontato di essere caduta in depressione per via del suo problema.

Sono tantissimi i pazienti che, nel corso delle edizioni diversi del programma, hanno scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper. Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato la storia di Bob e dell’inevitabile decisione presa. La protagonista di questo nostro articolo di oggi, invece, è Hilda, la cui vita era diventato un incubo per via del suo dramma.

Alle telecamere del programma, Hilda ha ampiamente raccontato il suo dramma, spiegando quanto questo condizioni la sua vita. “Sono caduta in depressione”, ha detto in lacrime. Rivelando che, proprio per via della sua malattia alla pelle, c’è stato un periodo in cui si è completamente chiusa in casa, perdendo persino il lavoro. “Ho rinunciato a tutte le cose belle della vita”, ha detto ancora. Quello di cui soffriva Hilda era una patologia piuttosto insolita e che raramente è stato raccontato a La dottoressa Pimple popper. La donna, infatti, aveva una serie di escrescenze dure e piene di liquido intorno agli occhi.

Hilda a La dottoressa Pimple Popper, enorme dramma: cos’è successo

Prima di presentarsi allo studio de La dottoressa Pimple Popper e di mostrarle il suo problema, Hilda ha raccontato di aver iniziato a vedere comparire queste escrescenze intorno agli occhi diversi anni prima. Se inizialmente, però, queste erano pochissimo, col passare degli anni sono aumentate sempre di più, fino a farle raggiungere una condizione insostenibile. Prima di Sandra Lee, Hilda si è era già recata da altri chirurghi, ma dopo aver “svuotato” tutte le escrescenze di quel liquido, la donna vedeva ricomparire le sue escrescenze identiche a prima.

“Non mi riuscirei a riprendere da una notizia così devastante”, ha detto Hilda pochi istanti prima del suo ingresso nello studio di Sandra Lee sull’ipotesi di un mancato aiuto da parte della dermatologa. In realtà, la dottoressa ha sorpreso di gran lunga le sue aspettative. Dopo averle detto di soffrire di idrocistomi, cisti contenenti dell’acqua o una sostanza simile, la simpaticissima Lee è passata subito all’azione, avvertendola della possibilità che si possano riformare.

“Ha fatto un lavoro straordinario”, ha detto Hilda appena visto l’esito dell’intervento. Non nascondendo, infine, la sua gioia.