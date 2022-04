Niccolò Bettarini, com’è oggi e che cosa fa nella vita

Niccolò Bettarini negli ultimi mesi ha iniziato un nuovo lavoro: sapete che cosa si occupa oggi? Scopriamolo insieme.

Niccolò Bettarini è il figlio maggiore di Simona Ventura e di Stefano Bettarini. Negli ultimi anni la popolarità del giovane è cresciuta ma fino alla maggior età è stato ben lontano dal mondo dello spettacolo e quindi non l’abbiamo visto sotto i riflettori.

Inoltre è stato anche lontano dall’Italia dato che ha studiato in Inghilterra. E proprio lì aveva intrapreso la carriera di calciatore. Niccolò però a causa di un infortunio ha lasciato il mondo calcistico. E’ ritornato in Italia per cercare nuove strade professionali. Il giovane si è così lanciato nel mondo della televisione divenendo il conduttore de Il Collegio Off. Dopo questa esperienza si è impegnato in altro e ha preferito a quanto pare dedicare il tempo alla sua passione, passione che è diventata un lavoro. Scopriamo che cosa fa oggi il giovane Bettarini.

Niccolò Bettarini, che cosa fa nella vita il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Dopo aver studiato in Inghilterra e aver intrapreso la carriera calcistica Niccolò Bettarini è tornato in Italia. Questo ritorno è dovuto al fatto che non ha più proseguito nel calcio a causa di un infortunio. Ha così deciso di dedicarsi ad altro e provare ad entrare nel mondo della televisione, riuscendoci.

E’ diventato il conduttore de Il Collegio off ma dopo questa esperienza ha preferito approfondire una sua grande passione, quella del fitness. Oggi che cosa fa nella vita il figlio maggiore di Simona Ventura e Stefano Bettarini? A quanto pare il giovane è un personal trainer certificato.

Ha puntato tutto sulla sua passione per l’attività fisica. Nella biografia del suo canale instagram si legge infatti che è un personal trainer ed è anche un coach online. E’ molto seguito nonostante ritroviamo pubblicate soltanto tre vecchie foto. Quindi, dopo l’esperienza in Inghilterra e la conduzione di un programma in Italia, Niccolò Bettarini ha deciso di dedicarsi ad altro. Inoltre, negli ultimi tempi, abbiamo visto, attraverso le sue storie instagram, che ha cambiato look, rasando i capelli.