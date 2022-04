Sangiovanni ha stupito tutti col suo nuovo look: perché ha tagliato i capelli

In un’intervista a Billboard, Sangiovanni rivela il motivo che lo ha spinto a cambiare look: ecco perché ha tagliato i capelli.

Dopo aver conquistato tutti nel corso della scorsa edizione di Amici ed aver stregato il pubblico dell’Ariston a Sanremo 2022, Sangiovanni continua a collezionare successi. Proprio in queste ore ha pubblicato il nuovo album Cadere Volare e stasera sarà ospite del Serale di Amici 21 per presentare il nuovo singolo.

In questi giorni ha fatto scalpore il suo cambiamento di look: il giovane cantante ha tagliato i capelli e per i fan è stato un vero ‘shock’. Sì, perché la caratteristica che lo ha sempre distinto a livello estetico erano i suoi ricci biondi, molto simili a quelli di Albe, allievo dell’attuale edizione del talent.

Rudy Zerbi, suo insegnante di canto nella scuola più famosa d’Italia, aveva commentato una sua foto su Instagram scherzando sul fatto che ora ha la stessa quantità di capelli suoi: “Bravo ti sei tagliato i capelli come me!”.

Ma perché il fidanzato di Giulia Stabile ha preso la decisione di stravolgere la sua immagine? Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata a Billboard.

Sangiovanni spiega perché ha tagliato i capelli: “Mi sentivo alla deriva”

La voce di Farfalle, brano col quale è arrivato quinto in classifica, è stato un grandissimo protagonista della passata edizione del talent e le sue doti artistiche sono state da subito evidenti a tutti.

Da allora i fan lo seguono con immenso affetto ed essendo molto attenti a tutto ciò che fa, si sono subito chiesti quale fosse il motivo di una decisione così radicale come quella di trasformare totalmente look. Un messaggio ben preciso forse? A quanto pare, alla base ci sarebbe uno stato emotivo dell’artista e c’entrerebbe anche il suo nuovo percorso musicale.

“Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”, ha spiegato il cantante.

Non perdetevi la sua esibizione ad Amici 21 questa sera su Canale 5!