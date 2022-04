Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe: “È terribile”, la conduttrice è una furia; cosa è successo in puntata.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. E a Uomini e Donne, si sa, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nella puntata in onda ieri, venerdì 8 aprile, gli animi si sono agitati un bel po’, soprattutto per quanto riguarda il trono Over.

Una discussione accesa tra Tina e una delle dame del parterre femminile ha scaturito una reazione davvero fortissima della padrona di casa, Maria De Filippi. La conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo deciso, durante il quale ha attaccato due persone ben precise tra i presenti in studio. Scopriamo cosa è successo.

Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne: la conduttrice perde le staffe e attacca i due cavalieri

Nonostante la fine della relazione, continuano i battibecchi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due non sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura ed entrambi sembrano avere ancora molto da rimproverare all’altro. Durante la puntata di ieri, il clima è diventato piuttosto incandescente e, come sempre, è intervenuta anche Tina Cipollari. L’opinionista nel difendere Alessandro si è scagliata contro la Platano, insinuando che, come lo si pensa del cavaliere salernitano, anche di Ida si potrebbe pensare che sfrutta i cavalieri per il proprio tornaconto. “Pure tu potresti essere qui per pubblicità, per pubblicizzare tanti bei prodotti e ci guadagni bei soldini!“, esclama Tina, che mette in dubbio la credibilità della dama, facendo riferimento al modo in cui utilizza Instagram.

L’accusa di Tina va avanti per un bel po’ e inizia una discussione molto accesa con Ida, che si infuria: “Questo non te lo permetto, mi mantengo da sola da sempre. Lo faccio per racimolare qualcosa in più”. Ma è proprio nel bel mezzo della discussione tra le due che Maria De Filippi interviene, visibilmente infastidita e con tono deciso: “Quello che vedo con piacere è che né Diego né Alessandro alzano la mano in difesa di quello che è stato un rapporto con una donna. Quelli che difendono tanto le donne in questo caso, di fronte una conversazione tra due donne dove una accusa l’altra di essere stata con voi solo per utilizzare un brand, voi zitti, state a sentire l’accusa…Ma complimenti!”

“Non c’è nulla di male se Tina lo pensa e che Ida si difende, ma che voi due stati zitti è terribile!“, aggiunge Maria, rivolgendosi ad Alessandro in primis, e poi a Diego. Questi ultimi hanno spiegato di aver preferito ascoltare e non intervenire, ma la conduttrice sottolinea come il loro silenzio sia stato fuori luogo in questa caso: “Non è un atteggiamento da uomini, vi professate tanto uomini, siatelo una volta”. E voi, avete seguito la puntata di ieri? Da che parte state?