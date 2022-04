Dimagrisce solo 13 kg ed abbandona Vite al Limite: che fine ha fatto oggi Leneatha Reed?

A Vite al Limite è dimagrita solo 13 kg e l’abbandona al nono mese, ma che fine ha fatto oggi Leneatha Reed? Com’è diventata.

Chi lo dice che ciascun percorso di Vite al Limite può andare a buon fine? Nella maggior parte dei casi, il pubblico del docu-reality ha assistito a vere e proprie trasformazioni choc, ma non è sempre così. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato della storia di Ashley Taylor e di come la giovane abbia scelto di abbandonare il programma al sesto mese.

Se si parla di clamorosi abbandoni, non possiamo fare a meno di raccontarvi la storia di Leneatha Reed. Protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite, la quarantenne del Mississippi è divenuta una paziente del dottor Nowzaradan con i suoi 273 kg. Sono stati proprio i suoi chili di troppo e la voglia di ritornare a prendersi cura dei suoi figli a spingerla a chiedere aiuto. Purtroppo, qualcosa è andato storto nel corso del programma di dimagrimento. E, a distanza di 9 mesi dall’inizio del suo percorso, non solo è dimagrita solo 13 kg ma ha anche deciso di abbandonare la clinica. Che fine ha fatto oggi? Scopriamolo.

Come sta oggi Leneatha Reed dopo Vite al Limite?

Cambiare radicalmente il proprio stile di vita, seppure fortemente intenzionati a farlo, non è assolutamente cosa da niente. E le storie raccontate nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite ce ne danno ampia conferma. C’è chi riesce senza troppo problemi e chi, invece, non riesce a farlo, decidendo di abbandonare il proprio obiettivo. Stiamo parlando proprio di Crystal, ma anche di Leneatha Reed.

Quando ha partecipato a Vite al Limite, Leneatha pesava 273 kg, ma quando ne è uscita la bilancia segnava soltanto 13 kg in meno. Un colpo davvero bassissimo, da come si può chiaramente comprendere, che l’ha spinta ad uscire di scena nel corso del nono mese. Cosa sappiamo adesso su di lei? Sembrerebbe che la Reed abbia capito l’importante del ritornare in forma soltanto una volta ritornata a casa. Siamo, infatti, riuscita a rintracciarla su Facebook ed abbiamo notato il suo dimagrimento. Eccola oggi:

Non sappiamo quanti chili abbia perso, ma sembrerebbe che Leneatha si sia impegnata a ritornare in forma.