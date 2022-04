Alessandro Greco è sposato da molti anni, avete mai visto suo figlio? È il suo ritratto

Apprezzatissimo conduttore tv, Alessandro Greco è sposato con Beatrice Bocci: i due hanno un figlio, avete visto che somiglianza col papà?

Con grande gioia da parte dei fan, Alessandro Greco è tornato in tv ieri 9 aprile con un nuovo programma. Si tratta di Cook40 e ci terrà compagnia ogni sabato a mezzogiorno per un bel po’ di settimane. Per il conduttore originario di Grottaglie, questo è un altro progetto in cui poter abbinare il lavoro e una delle sue più grandi passioni, quella per il cibo e la cucina.

Nelle diverse trasmissioni che hanno costellato la sua carriera, Greco ha sempre conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua personalità garbata ed elegante. E sicuramente di queste sue qualità deve essersi innamorata anche sua moglie Beatrice Bocci, a cui è legato da tanti anni.

Pare che proprio il cibo abbia fatto da collante tra loro: in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv, il presentatore ha raccontato che lei lo ha conquistato con un tiramisù. Quando si sono conosciuti, la Bocci aveva già una figlia di nome Alessandra, nata da una precedente relazione. Dal loro amore, nel 1998, è nato invece Lorenzo. Il matrimonio civile ha avuto luogo nel 2008 mentre quello in chiesa nel 2014.

Se non avete visto il profilo Instagram di Lorenzo, vi anticipiamo che resterete senza parole nel vedere quanto il ragazzo somiglia al padre.

Chi è Lorenzo, il figlio di Alessandro Greco: due gocce d’acqua!

Alcuni ricorderanno che Lorenzo Greco fece già parlare di sé quando, nel 2019, fu inquadrato per un attimo accanto a sua madre tra il pubblico di Miss Italia. Quell’anno al timone del concorso c’era il papà e la sua bellezza non passò inosservata.

Bello sì, ma anche bravo: dopo aver ottenuto il diploma binazionale italo-francese al Liceo linguistico, si è laureato in Economia e Management all’Università di Siena. Al contempo, ha continuato a coltivare la sua passione per la musica che lo ha portato ad incidere ben due album, Naked (2017) e Lunar (2018), con i TOB – The Old Blossom, rock band di cui è frontman.

Grazie al suo notevole aspetto estetico, lavora anche come modello presso l’agenzia Esprit Management di Firenze.

Che vi dicevamo? Somiglianza davvero impressionante!