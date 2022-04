Crytical è l’eliminato della quarta puntata di Amici 21: subito dopo è stato il protagonista di un colpo di scena, c’entra Stash.

Una puntata di Amici 21 davvero indimenticabile, quella andata in onda Sabato 9 Aprile. Ricca di esibizioni, di momenti emozionanti, di guanti di sfida e, perché no, anche di piccoli battibecchi tra i professori, l’appuntamento del Sabato sera col talent di Maria De Filippi si è dimostrato – ancora una volta – vincente.

Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche il quarto di Amici 21 ha previsto l’eliminazione di ben due concorrenti, tra cui anche il giovanissimo Crytical. Entrato a far parte della scuola di Maria De Filippi con netto ritardo rispetto a tutti gli altri suoi compagni, il giovanissimo Francesco ha facilmente dimostrato di che pasta è fatta, incantando tutti col suo talento. La sua eliminazione è stato un vero e proprio fulmine a cielo sereno, ma – arrivati a questo punto – si prova sempre un grande dispiacere per chiunque è costretto ad abbandonare. Tuttavia, l’uscita di scena di Crytical è stata senza alcun dubbio “addolcita” da un clamoroso colpo di scena. Scopriamo i dettagli. Vi anticipiamo: riguarda Stash.

Colpo di scena per Crytical dopo Amici 21: c’entra Stash

Una cosa è certa: Amici 21 sarà ricordato anche per tutti i riconoscimenti che i ragazzi hanno avuto nel corso del loro percorso. Non facciamo solo riferimento al disco d’oro vinto da LDA per il suo pezzo “Quello che fa male” e di tutti quelli vinti dagli altri suoi compagni, ma anche alla possibilità data ad Aisha di poter duettare con gli One Republic. Insomma, non era mai accaduto prima d’ora. Fate attenzione, però, perché le sorprese non sono affatto finite qui. E stavolta il destinatario è propri lui: Crytical.

Subito dopo aver detto di essere proprio lui l’eliminato della quarta puntata di Amici 21, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di aggiornare Crytical su un vero e proprio colpo di scena che riguarda Stash. “Non so se ti può fare piacere, ma mi ha detto di chiederti se vuoi aprire dei suoi concerti, lui ne sarebbe onorato”, ha detto la padrona di casa al giovane talento, sorprendendolo.

Un colpo di scena davvero incredibile e che ha lasciato letteralmente sorpreso anche lo stesso diretto interessato. Congratulazioni, caro Francesco: questo è solo l’inizio!