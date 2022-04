Amici 21, Stash spiega perché ha proposto lavoro a Crytical: il messaggio del cantante dopo la puntata

Dopo la puntata di Amici di ieri sera, Stash ha scritto sui social all’eliminato Crytical ed ha spiegato perché gli ha proposto lavoro.

Anche ieri sera il Serale di Amici 21 ha conquistato il pubblico confermandosi uno dei programmi tv più amati di sempre. Tante le emozioni che hanno attraversato lo studio ed ora, alla quarta puntata, è sempre più dura vedere gli allievi andar via.

Ieri è stata purtroppo la volta di Aisha, cantante allieva di Lorella Cuccarini, e di Crytical, giovanissimo rapper della squadra Pettinelli-Peparini giunti nella scuola solo poco prima della fase del Serale.

Nonostante non fosse abituato a cantare certi tipi di brani, Francesco ce l’ha messa tutta per dare il meglio di sé in questo percorso e, soprattutto, ha colpito tutti per la profondità dei testi da lui scritti.

Nel ballottaggio finale col ballerino di latino Nunzio, però, è uscito sconfitto ed ha dovuto abbandonare il programma. La notizia, come di consueto in questi casi, gli è stata riferita da Maria De Filippi mentre era con i compagni in casetta. Ad ‘addolcire’ tutto è stata la proposta di lavoro di Stash, giudice del serale insieme a Stefano De Martino e ad Emanuele Filiberto. Il famoso artista ha poi spiegato via social il motivo di questa decisione.

Stash, “Credo nel suo sogno”: ecco perché ha proposto lavoro a Crytical

Con grande gioia dei fan, ancora prima di mettere piede fuori la scuola di Amici 21, Crytical ha già conseguito un super ingaggio: come gli ha riferito Maria, Stash vuole averlo con sé nei concerti affinché sia lui ad inaugurare tali eventi.

Visibilmente emozionato dalla richiesta, Francesco ha subito accettato dicendo di sentirsi onorato. Dopo la puntata, Stash ha pubblicato una storia su Instagram in cui spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere proprio Crytical.

“Forse la cosa più bella di questa trasmissione è vedere negli occhi di questi ragazzi la voglia di realizzare il proprio sogno al punto da farlo vivere anche a noi. E io penso che il sogno di qualsiasi cantante sia quello di stare sui palchi davanti alla gente”, scrive il leader dei The Kolors.

Ha poi definito Crytical “un ragazzo che ha tanto da dire” ed ha affermato di credere nel suo sogno. “Quindi sono felice di dargli nel mio piccolo uno spazio sul nostro palco”, ha concluso.

E noi non possiamo che appoggiare questa scelta, vero?