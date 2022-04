Anticipazioni della puntata di Domenica In del 10 Aprile: in studio un grande della musica italiana, colpo fortissimo della “zia Mara”.

Se la puntata di Verissimo che inizierà alla 16:30 sarà imperdibile, quella di Domenica In del 10 Aprile lo sarà ancora di più. Dalle ore 14:00, infatti, Mara Venier sarà al timone di un nuovo appuntamento, pronta a regalare delle ore di totale divertimento, racconti ed emozioni.

Le anticipazioni riportate da TV Blog ci dicono che quest’oggi, come consueto, gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo saranno tantissimi, ma soprattutto volti super amati dello spettacolo nostrano. Non solo, infatti, ci saranno attori, ma anche cantanti e musicisti. Insomma, chi più ne ha, più ne metta! Quello che, però, sorprende e ci fa chiaramente intendere che questa sarà una puntata di Domenica In davvero indimenticabile è la presenza in studio di un cantante fenomenale. Stiamo parlando, infatti, di un artista amatissimo da tutto il pubblico italiano, che con le sue canzoni fa ballare ed emozionare tutti. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Domenica In, anticipazioni ed ospiti della puntata del 10 Aprile: imperdibile!

Non è ancora andata in onda, ma siamo certi che la puntata di Domenica In del 10 Aprile sarà davvero indimenticabile. Stando a quanto riportato da TV Blog, infatti, ci saranno degli ospiti fantastici. “Zia Mara” quest’oggi non si farà mancare proprio nulla, ve lo assicuriamo! Siete pronti a scoprire le anticipazioni?

La puntata di Domenica In del 10 Aprile si aprirà con un ritorno graditissimo, nonché grande amico di Mara Venier. Stiamo parlando proprio di Don Mazzi. Con lui, come riporta TV Blog, si parlerà di tutto, ma non mancheranno momenti di risate e divertimento con i suoi amici Andrea Roncato e Stefano Masciarelli. Dopo questa parentesi, inoltre, si passerà a parlare di cinema con Lillo e Greg, che molto presto saranno al cinema col film “Gli idoli delle donne”, Ferzan Ozptek, grande amico della padrona di casa, ma regista di tantissimi successi. Insieme a lui, ci saranno anche: Edoardo Scarpetta, Anna Ferzetti, Cristiana Capotondi e Serra Yilmaz, attori de “Le fate ignoranti, la serie” – disponibile su Disney Plus dal 13 Aprile. Inoltre, spazio alla musica con Sangiovanni e un grande della canzone italiana: Jovanotti.

Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle. Non credete?