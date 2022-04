Antonella Clerici come non l’avete mai vista: stenterete a riconoscerla

Antonella Clerici stupisce tutti sui social con un look totalmente diverso: ecco come si è mostrata in foto, difficile credere che sia lei!

I suoi biondissimi ricci sono da sempre uno dei tratti salienti del suo look: fin dai suoi esordi, Antonella Clerici si è resa iconica con la sua chioma vaporosa e i suoi abiti estrosi e coloratissimi con cui l’abbiamo vista nelle occasioni più disparate.

Nata a Legnano il 6 dicembre del 1963, nonostante la laurea in Giurisprudenza, ha trovato la sua vera vocazione nel mondo dello spettacolo tanti anni fa. Era esattamente il 1985 quando è apparsa per la prima volta su una rete locale nel ruolo di annunciatrice ma, grazie alla sua simpatia e alla disinvoltura davanti alle telecamere, in poco tempo è arrivata al timone di importanti programmi Rai.

La Prova del cuoco, Ti lascio una canzone, il Festival di Sanremo: sono solo alcune delle trasmissioni che l’hanno vista protagonista in oltre trent’anni di carriera. Ad oggi, è al timone di E’ sempre Mezzogiorno, altro format di cucina in onda tutti i giorni su Rai1.

Il dettaglio che l’ha sempre accompagnata, come dicevamo, è il vivacissimo look: impossibile dimenticare, ad esempio, l’abito rosa di Gay Mattiolo dalla gonna super vaporosa che indossò al Festival di Sanremo 2005 quando affiancò Paolo Bonolis alla conduzione!

Antonella Clerici, la foto che non ti aspetti: completamente diversa!

Molto presente sui social in cui si mostra a volte anche insieme all’attuale compagno, Antonella è apparsa in un post di qualche tempo fa come mai avremmo immaginato di vederla.

Su Instagram ha pubblicato una foto in cui la si vede con i capelli lisci: evento rarissimo! Immortalata allo specchio proprio mentre si trovava dalla parrucchiera, la Clerici ha ottenuto un’infinità di like e commenti con questo scatto. “Oggi colore e liscia”, scrive la presentatrice di E’ sempre Mezzogiorno.

La risposta dei follower non si è fatta attendere: “Stai benissimo”, “Noi ti amiamo sempre, riccia o liscia, perché sei sempre la nostra Antonellina”, si legge nei commenti all’immagine. Insomma, un successo enorme che dimostra ancora una volta quanto sia amata da colleghi e telespettatori.

E a voi piacerebbe vederla più spesso così in tv?