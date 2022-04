Attimi di paura a L’Isola dei famosi: brutto imprevisto, cosa è successo

Attimi di paura a L’Isola dei famosi: brutto imprevisto per i naufraghi, cosa sta accadendo in Honduras.

Continua l’avventura dei naufraghi a L‘Isola dei Famosi. La sedicesima edizione del reality show di Canale 5 è iniziata solo da qualche settimana, ma la tensione sull’isola è già altissima: la fame si fa già sentire e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. Ma non è tutto!

Proprio in queste ore i concorrenti hanno dovuto fare i conti con diversi problemi, che hanno creato attimi di grande preoccupazione. Scopriamo cosa è successo in Honduras.

Imprevisto a L’Isola dei famosi: attimi di preoccupazione per i naufraghi

Nuova tempesta in Honduras. Qualche settimana fa, il maltempo aveva messo a dura prova i naufraghi, costringendo la produzione a mettere i concorrenti e il resto del cast in sicurezza. Ebbene, nelle scorse ore il clima avverso ha creato nuovi problemi agli abitanti dell’isola. Pioggia e forte vento si sono abbattuti sull’isola, mettendo in difficoltà i concorrenti.

“Situazione meteorologica non bella, piove.. Si prevedono giorni decisamente impegnativi per i ragazzi. Vi tengo aggiornati e vi facciamo sapere”. Queste le parole di Alvin di ieri, quando ha aggiornato i fan del programma attraverso il suo canale Instagram. Ma non è tutto! A complicare la situazione dei naufraghi, già impegnati a proteggere il fuoco dal maltempo, ci ha pensato anche un attacco notturno di granchi. Insomma, ore decisamente difficili per i concorrenti dell’isola, che, però, non si sono persi d’animo e in poco tempo hanno costruito un riparo per salvaguardare il fuoco, elemento fondamentale per la sopravvivenza sull’isola.

Fortunatamente, nelle ultime stories condivise da Alvin su Instagram, si rivede il sole: “Come potete vedere è tornato il sole, questa è una bella notizia. Anche le temperature sembrano rientrate, non più 44 gradi come giovedì”, spiega l’inviato, sottolineando come nella scorsa notte in Honduras si sia abbattuto un vero e proprio nubifragio. Il mare, infatti, è ancora agitato. Non ci resta che attendere le prossime ore per ulteriori aggiornamenti sulla vita isolana in Honduras. E voi, state seguendo questa edizione de L’Isola dei Famosi?