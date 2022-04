Beautiful, anticipazioni americane: momento drammatico per Steffy, terribile colpo di scena nelle prossime puntate della soap opera.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, Steffy Forrester non se la sta passando benissimo. La figlia di Ridge è in attesa di scoprire l’esito del test di paternità, che rivelerà chi è il padre del figlio che aspetta: sarà Finn o il suo ex Liam, col quale ha trascorso una notte di passione? Un momento difficile per Steffy, ma è solo l’inizio.

Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi e le anticipazioni provenienti dagli USA sono letteralmente scioccanti. I telespettatori americani sono distrutti per quello che sta accadendo: Steffy si ritroverà a vivere un vero e proprio dramma. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire in anteprima cosa accadrà, continuate a leggere!

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy dovrà affrontare un momento drammatico

Arriveranno momenti davvero duri per Steffy Forrester. Superato l’ostacolo del tradimento con Liam, la giovane Forrester ritroverà l’armonia con Finn e il loro bambino. Si, il test dichiarerà che è proprio il medico il padre del figlio di Steffy e i due inizieranno una vita felice insieme, con tanto di nozze. Il loro idillio, però, durerà poco.

La coppia verrà separata nel più atroce dei modi: Finn perderà la vita, ferito a morte da un colpo di pistola. A sparare sarà proprio la madre biologica Sheila Carter, che, in realtà, aveva puntato la pistola contro Steffy. Per proteggere la moglie e farle da scudo, Finn verrà ucciso! Ma non è tutto: per impedirle di chiamare i soccorsi, Sheila non si fermerà e colpirà anche Steffy. La Forrester sarà ricoverata in grave condizioni, mentre per Finn, purtroppo, non ci sarà nulla da fare.

Un dramma che ha spezzato il cuore dei fan dei ‘Sinn’, una delle coppie più amate della soap opera americana. In molti speravano che, dopo la turbolenta storia con Liam, Steffy potesse viversi con serenità il suo nuovo amore, ma così non è stato! Cosa accadrà ora? Steffy si riprenderà? E come affronterà Sheila dopo tutto quello che è successo? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni in anteprima!