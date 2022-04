Domenica In, clamoroso! Rivelato in diretta chi condurrà il programma l’anno prossimo

Volto di Domenica In ormai da anni, Mara Venier ha svelato chi condurrà la trasmissione l’anno prossimo: la notizia che tutti attendevano.

Anche oggi, domenica 10 aprile, Mara Venier ci ha tenuto compagnia con lo storico programma che da tanti anni la vede indiscussa padrona di casa. Ogni settimana, Domenica In si conferma un successo assoluto in termini di ascolti e buona parte del merito è indubbiamente suo.

Semplicità e buon umore l’hanno resa un’amica per il pubblico che la segue con affetto e costanza. Le sue interviste ai personaggi famosi hanno un tono sempre informale tanto da sembrare una piacevole chiacchierata con degli amici.

La puntata di oggi ad esempio ha visto ospiti volti amatissimi dello spettacolo come Ferzan Ozpetek, Lillo e Greg, Andrea Roncato, Sangiovanni e Jovanotti. Quest’ultimo, tra ricordi ed emozioni legate alla sua carriera e alla sua vita privata, ci ha regalato anche momenti esilaranti. E non solo: in questa occasione, “zia Mara” si è lasciata sfuggire anche una rivelazione inaspettata.

Mara Venier spoilera il futuro di Domenica In: chi lo condurrà l’anno prossimo

La conduttrice ha deciso di mettere il cantautore un po’ alla prova per gioco: si è finta sorpresa di averlo in studio ed ha affermato che non si erano mai incontrati prima. L’artista allora ha risposto: “Io sto a casa con le mie figlie e poi vado in bicicletta, non vado molto in giro”.

La Venier ha allora mandato in onda una clip di un’intervista avvenuta quando lui era agli inizi della carriera mettendolo in imbarazzo per scherzo. Poi ha accennato ad un altro loro incontro, ma Jovanotti ha ammesso di non ricordare neanche questo: “Ok, vado via. Due figure così, vado via. Non mi ricordavo”.

Proprio con Jovanotti si è poi lasciata sfuggire una clamorosa anticipazione sul futuro del suo show domenicale. “Farò Domenica In anche l’anno prossimo, ormai l’ho detto pubblicamente”, ha detto non trattenendo le risate. E’ bastata questa frase a scatenare la gioia degli utenti del web che, a quanto pare, sono molto felici di ritrovarla anche la prossima stagione.

La notizia non può che rendere felici anche noi, complimenti alla bravissima Venier!