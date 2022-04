Elisabetta Canalis riporta in auge gli anni ’90 con l’outfit in spugna: quel ‘particolare’ fa la differenza!

Comodo ma super femminile, l’outfit sfoggiato da Elisabetta Canalis ha ‘infiammato’ Instagram: così l’ex velina ha omaggiato gli anni ’90.

Questa primavera 2022 sembra proprio essere iniziata all’insegna della moda per Elisabetta Canalis. In queste settimane, l’ex velina di Striscia la Notizia sta dando il meglio di sé sui social in fatto di nuove tendenze e look super glamour.

Mentre i follower stavano ancora cercando di riprendersi dalla vista dello strepitoso tubino stringato che aveva fatto girare la testa a tutti, la bella showgirl ha pensato bene di lasciarli di nuovo a bocca aperta con una serie di foto a dir poco spettacolari.

Lo ha fatto stavolta con un outfit stile anni ’90, un modello che molto probabilmente tornerà di moda ora che lei lo ha rilanciato con degli scatti social da infarto! Si tratta di un completino in spugna, vero must-have di quel decennio. Inutile dire che top e pantaloncini aderenti rendono giustizia alla sua eccellente forma fisica che, nonostante i 43 anni compiuti, resta sempre invidiabile.

Scopriamo quindi tutti i dettagli di questo look nostalgico che ha tutte le carte in regola per tornare di moda!

Elisabetta Canalis, viaggio nel tempo con l’outfit anni ’90: avete notato quel ‘dettaglio’?

Negli scatti pubblicati sul popolare social network, Elisabetta indossa un crop top scollato con le spalline larghe e dei pantaloncini a vita alta che le fasciano la silhouette. Entrambi in spugna e di colore giallo, sono firmati J. Crew.

In gran voga nell’ultimo decennio del secolo scorso, i completini in spugna potrebbero riconquistare le folle proprio come accadde in quegli anni. Comodi e casual, permettono di essere comunque femminili al massimo, proprio come nel caso della Canalis.

Da notare, come si vede in questa foto, che Elisabetta ha completato il look con un paio di scarpe con tacco a spillo scure con fibbia gioiello sulla punta, dettaglio che ha valorizzato ulteriormente le sue magnifiche gambe.

Immagini che hanno mandato in visibilio i follower e che certamente ispireranno moltissime nei prossimi acquisti per la bella stagione.

Uno stile che le sta divinamente e che riconferma Elisabetta un vero guru della moda!