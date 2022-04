Eros Ramazzotti coi capelli lunghissimi: irriconoscibile da giovane

Eros Ramazzotti quasi irriconoscibile in questo scatto da giovane coi capelli lunghi: mai visto così prima d’ora, eccolo qui.

Sono tantissimi i Vip nostrani che adorano rendere partecipi i loro sostenitori del loro passato, ma soprattutto della loro trasformazione. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato uno scatto di Vittorio Sgarbi da giovanissimo, ricordate? E se, invece, vi chiedessimo se avete mai visto Eros Ramazzotti da giovane, ci sapreste dare una risposta?

Tutti noi siamo stati giovani e tutti noi, soprattutto, siamo stati protagonisti di incredibili cambiamenti. Ne è l’esempio lampante il buon Eros Ramazzotti. Spulciando sul suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio video che lo ritrae diversi anni fa. Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ma una cosa vogliamo anticiparvela: ai vostri occhi, l’amato cantante risulterà quasi irriconoscibile. Sapete perché? In questo brevissimo filmato, il buon Ramazzotti si mostra coi capelli lunghissimi. Difficile immaginarlo adesso, dal momento che lo conosciamo coi capelli rasati, ma guardate un po’ qui.

Eros Ramazzotti da giovane coi capelli lunghi: irriconoscibile!

Se da una parte abbiamo Arisa, che è solita incantarci tutti con i suoi cambi di look, dall’altra c’è Eros Ramazzotti, di cui abbiamo rintracciato un vecchio video in cui è davvero irriconoscibile. Ad oggi, è un cantante amatissimo, ma ricordate com’era quasi agli esordi della sua incredibile carriera? Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un filmato che ce lo mostra nel passato. L’avete mai visto? È davvero irriconoscibile!

Non sappiamo a quali anni appartenga questo filmato e né tantomeno quanti ne siano passati, ma quello che non si può fare a meno di notare è come Eros Ramazzotti appaia decisamente diverso da quello di oggi. Sempre dotato di un fascino irresistibile, il cantante romano si mostra coi capelli decisamente lunghissimi. Guardate un po’ qui:

Eccolo, Eros Ramazzotti da giovanissimi coi capelli lunghi. Davvero incredibile! Inutile dirvi che, leggendo un po’ i commenti giunti a corredo del video, la maggior parte dei suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di apprezzare il suo look. A voi come piace?