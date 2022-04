Giulia De Lellis davanti a un enorme piatto di Paella, ma tutti notano un ‘dettaglio’

Giulia De Lellis si è mostrata dinanzi ad un enorme piatto di Paella, ma tutti hanno notato un “dettaglio” pazzesco: incredibile.

Chi è che non va matto per la Paella? Piatto tipico spagnolo, è composto da verdure, frutti di mare e diversi tipi di carne. Insomma, una vera e propria goduria!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis è solita aggiornare il suo pubblico su ogni cosa che la riguarda. Qualche tempo fa, ad esempio, si è mostrata avvolta in una calda coperta di colore rosa ed ha fatto impazzire tutti non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo prezzo. Pochi giorni fa, invece, si è mostrata dinanzi ad un piatto di paella e – in un vero e proprio batter baleno – ha catturato l’attenzione di tutti per un particolare “dettaglio”. A corredo del post in questione, infatti, sono arrivati tantissimi commenti che mirano a sottolineare questa “chicca” tutta da copiare ed ammirare. Siete pronti a scoprirne qualche cosa in più?

Giulia De Lellis dinanzi ad un bel piatto di Paella: avete notato quel “dettaglio”?

Non è assolutamente la prima volta che un’influencer si lasci fotografare dinanzi ad un bel piatto di cibo. È capitato in estate quando Martina Colombari si è mostrata al suo pubblico social con una bella coppa di gelato, oppure con Giulia De Lellis. Proprio alcuni giorni fa, come dicevamo precedentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si è lasciata immortalare dinanzi ad un bel piatto di Paella.

Uno scatto davvero sublime, non c’è che dire. Non solo perché, come al suo solito, Giulia De Lellis si mostra in tutta la sua bellezza, ma anche perché l’enorme piatto di Paella fa venire davvero l’acquolina in bocca. Guardate un po’ qui:

Oltre ad ammirare la maestosità del piatto e tutti i suoi colori, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un “dettaglio” sfoggiato da Giulia De Lellis. Scopriamo insieme di che cosa parliamo:

La bellezza della De Lellis non è passata inosservata, ma vogliamo parlare del body sfoggiato? È davvero pazzesco! Voi l’avevate notato?