La dottoressa Pimple Popper, gesto choc di Art: nessuno l’avrebbe mai fatto

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Art ha racconto del gesto choc che avrebbe voluto fare: davvero impressionante.

Una storia completamente differente rispetto a tutte quelle che sono state raccontate a La dottoressa Pimple Popper fino a questo momento. Stiamo parlando di Art!

“Non ho la minima idea che cosa cosa sia”, sono proprio queste le esatte parole che Art ha utilizzato per descrivere il suo problema alla pelle. Circa 9 anni prima della sua partecipazione al programma – come raccontato dal diretto interessato alle telecamere del programma – si è ritrovato improvvisamente un grosso “bernoccolo” sulla fronte. “Sono andato a letto e il giorno dopo mi sono svegliato con quello che credevo fosse un morso di un ragno”, ha detto. Da quel momento, la sua vita è cambiata! Seppure inizialmente l’escrescenza avesse delle dimensioni piccolissime, col passare del tempo è cresciuta sempre di più, fino a raggiungere dei livelli piuttosto notevoli. Com’è andata a finire? Continuate nella lettura.

La dottoressa Pimple Popper, l’enorme escrescenza sulla fronte di Art: gesto clamoroso!

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di escrescenze sulle fronte. Già in passato, infatti, vi abbiamo raccontato la storia di José e quella di Anthony, questa di Art – come dicevamo poco fa – è completamente differenti. Se, infatti, i due pazienti precedentemente citati non vedevano l’ora di sbarazzarsi la protuberanza, Art non lo era affatto! “Ho paura dei medici e non sono mai andato a controllare”, ha detto. Raccontando il gesto choc compiuto: “Ho preso il rasoio ed ero sul punto di tagliarlo, ma non ho mai avuto il coraggio”. Un gesto, senza alcun dubbio, dettato dalla disperazione, non c’è che dire.

Appena visto il grosso bernoccolo sulla fronte e fatta l’incisione per rimuoverlo, la dottoressa Pimple Popper ha avuto qualche piccola titubanza sulla diagnosi. A detta della dermatologa, infatti, si potrebbe trattare sia di steatocistoma, dato il contenuto giallognolo e oleoso, che di cisti epidermoide. In entrambi casi, però, la dermatologa l’ha rimosso senza troppi problemi.

“Ha fatto un ottimo lavoro”, ha detto Art appena terminato il suo intervento.