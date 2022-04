“Lei è la mia mamma”: Alessandra Amoroso ce la presenta così, notate la somiglianza? Meravigliose insieme.

Tra i vincitori di Amici di Maria De Filippi, lei è senz’altro una delle più amate in assoluto. Era il 2009 quando Alessandra Amoroso si è classificata prima nel talent show di Canale 5: per è stato l’inizio di una carriera ricca di successi indescrivibili. Oggi, la cantante pugliese è una delle più ascoltate e seguite in Italia… anche sui social! Il suo canale Instagram conta ben 3,6 milioni di followers ed è proprio lì che, qualche giorno fa, Alessandra ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato.

La Amoroso ha condiviso un meraviglioso selfie in compagnia della sua mamma. Lo ha fatto in occasione del compleanno di mamma Angela, alla quale ha dedicato parole ricche di amore. Curiosi di vedere la mamma della splendida cantante? Impossibile non notare la somiglianza!

Alessandra Amoroso, avete mai visto la sua splendida mamma? Il selfie vi emozionerà

“Lei è la mia mamma”. Inizia così la dolcissima dedica che Alessandra Amoroso ha postato per la sua mamma nel giorno del suo compleanno. Per definire mamma Angela, la cantante ha utilizzato una serie di aggettivi, che racchiudono l’unicità di questa splendida donna. A cui l’ex vincitrice di Amici è legatissima: nonostante la grande popolarità, Alessandra non ha mai dimenticato le sue origini e il suo rapporto con la famiglia è sempre più forte. E presente sul suo canale Instagram, dove molto spesso la cantante condivide scatti in compagnia della sua meravigliosa famiglia. Eccola con la sua mamma, in un selfie che ha collezionato il pieno di likes e commenti:

Eh si, semplicemente meravigliose! E la somiglianza è davvero notevole: “stessi occhi e stesso sorriso”, ha scritto un fan tra i commenti. Una pioggia di auguri per mamma Angela da parte di fan, amici e colleghi di Alessandra. Non poteva mancare il messaggio della sua grande amica Emma Marrone, che ha scritto: “Buon compleanno Beddha mia”, seguito da un cuoricino. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a mamma Angela!