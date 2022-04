Lino Guanciale, retroscena incredibile: lo fa prima di ogni ciak

Non tutti immaginano questo retroscena su Lino Guanciale: è un attore famosissimo, ma prima di ogni ciak compie un gesto incredibile.

Vi è piaciuta questa nuova e travolgente fiction intitolata “Noi”? In onda con la sua ultima puntata, la serie tv ha saputo riscuotere un successo impressionante. Non è un caso, infatti, se il pubblico di Rai Uno si augura vivamente che le storie di Rebecca e Pietro non termineranno affatto qui, ma che continueranno alla grande.

Raccontare la carriera di Lino Guanciale è davvero impossibile. Dapprima sportivo ed, in seguito, attore, il buon Guanciale ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo intorno ai primi anni del 2000. È proprio nel 2003, infatti, che consegue il diploma presso l’Accademia nazionale di arte drammatica di Silvio D’Amico a Roma. E, subito dopo, inizia a lavorare nei teatri, sul piccolo e grande schermo. Ad oggi, il simpaticissimo Lino ha raggiunto dei livelli davvero impressionanti, vantando di una carriera abbastanza navigata. Non tutti, però, sanno che – nonostante sia il classico “animale da palcoscenico – l’amato attore di Avezzano continua ad avere un gesto “scaramantico”. A TV Sorrisi e Canzoni nel lontano 2016, infatti, Lino Guanciale ha raccontato tutto quello che fa prima di ogni ciak. Pronti a saperne di più su questo retroscena? Scopriamolo.

Lino Guanciale lo fa prima di ogni ciak: il retroscena che non vi sareste mai immaginati

Anche voi avete un gesto scaramantico o un “rito” che compiete prima di ogni evento importantissimo? Non siete gli unici! A quanto pare, anche Lino Guanciale ne ha uno che ripete prima di ogni ciak. A rivelare ogni cosa, è stata proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nel 2016. All’epoca della sua “chiacchierata” col noto settimanale, Lino Guanciale era al centro dell’attenzione del pubblico italiano per il suo ruolo ne “Non dirlo al mio capo” e “Il sistema”. È proprio per questo motivo che si è ampiamente raccontato su questi suoi due lavori. Ma non solo.

“Lo faccio prima di ogni ciak”, sono proprio queste le esatte parole che Lino Guanciale ha detto a TV sorrisi e canzoni, rivelando il gesto abituato a fare prima di andare in scena. Stiamo parlando di un semplice schiocco di dita, ma che – a quanto pare – gli fa allentare la tensione. Non è affatto finita qui, però! Al settimanale, ha rivelato di essere solito ripetere i gesti in numeri pari quando è nervoso. E di pronunciare una frase per ben 13 volte. Insomma, un retroscena davvero incredibile.

Voi l’avreste mai immaginato?