Michelle Hunziker giovanissima: quasi irriconoscibile in questa vecchia clip

Ricordate Michelle Hunziker giovanissima? In questo scatto la bellissima showgirl è irriconoscibile: era agli esordi della sua carriera

Bellezza e talento parlano per lei. Michelle Hunziker è una delle conduttrici televisive più amate. Non solo per la sua inaudita bellezza ma anche per la spiccata e coinvolgente ironia che ogni volta ci conquista.

Appena un mese fa ha presentato ‘Michelle Impossible’, ed è stato un enorme successo. La sua però è una carriera che comincia negli anni ’90 e da quel momento l’amatissima conduttrice si può dire non si sia più fermata. Il suo successo è stato un crescendo nel corso di questi anni.

Oggi ha 46 anni ed è una donna davvero splendida. Ama prendersi cura di se e tenersi in forma, i suoi segreti di bellezza? Te li sveliamo qui! Ma com’era Michelle Hunziker agli esordi della sua carriera?

Proprio in queste ultime ore l’amatissima conduttrice ha mostrato nella sua galleria social un clip all’interno della quale sono stati riportati tutti i momenti salienti che hanno caratterizzato la sua carriera televisiva, che possiamo dire è stata davvero un successo. A catturare la nostra attenzione sono state delle immagini presenti nella clip in cui la bellissima conduttrice appare giovanissima. Vediamola insieme, è irriconoscibile!

Michelle Hunziker, già bellissima agli esordi: la ricordate così?

Aveva appena 18 anni quando la sua vita, dopo un provino è completamente cambiata. Michelle Hunziker oggi è una conduttrice amatissima e soprattutto seguitissima non solo in tv! Sul suo canale Instagram, possiamo trovare scatti e contenuti in cui appare in tutto il suo splendore.

Ed in queste ultime ore, la bella conduttrice aggiornando il suo ‘feed’ ha deciso di condividere con la sua community un video molto caratteristico in cui ha raccolto i momenti più importanti della sua carriera a partire dal suo primo provino. Eccola come appare, giovanissima all’età di appena 18 anni.

Bellissima non è vero? All’interno della didascalia descrittiva la conduttrice si racconta e parla della grande sognatrice che è sempre stata, delle difficoltà che certamente non sono mancare, ma anche dei suoi sogni ed obiettivi che nonostante le avversità è riuscita a raggiungere.

E’ trascorso sicuramente del tempo da quel giorno, ad oggi ha sicuramente dei lineamenti più marcati e maturi ma la bellezza è sicuramente un tratto caratteristico della nostra splendida conduttrice. Bella oggi come allora, non trovate?