Uomini e Donne, Aurora è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino: avete visto il suo profilo Instagram? Ecco come trovarla sui social.

È arrivata da poco in studio ma ha letteralmente sconvolto gli equilibri del trono classico di Uomini e Donne. Si, perché la bella Aurora ha stregato il tronista Luca in pochi giorni, creando il panico in Soraia e Lilli. Nessuno, infatti, immaginava che Luca potesse essere interessato ad un’altra ragazza: tutti pensavano che la scelta ricadesse tra una delle due corteggiatrici che sta conoscendo da diversi mesi. Poi, però, è arrivata Aurora!

La corteggiatrice ha suscitato grande interesse nel tronista romano, che continua a portarla in esterna, desideroso di conoscerla meglio: le anticipazioni parlano anche di un bacio, che ci sarà nella prossima esterna! Sarà proprio lei, alla fine, a spuntarla e a rubare il cuore di Luca? In attesa di scoprire come finirà, siete curiosi di vedere il suo profilo Instagram? Lo abbiamo trovato!

Uomini e Donne, Aurora è la nuova corteggiatrice di Luca: ecco il suo canale Instagram

Sta nascendo un sentimento tra Aurora e Luca? Il tronista è stato letteralmente stregato dalla new entry, che in poco tempo ha saputo ritagliarsi un posto alla pari della sue ‘rivali’, in studio da circa due mesi. Ma cosa sappiamo di Aurora?

Vi abbiamo già detto che non è la prima volta che appare a Uomini e Donne, essendo stata già tra le corteggiatrici di un altro amatissimo tronista. Ma, come sempre accade coi protagonisti della trasmissione di Queen Mary, in molti si chiederanno come trovarla sui social. Ebbene, il nome e cognome è Aurora Colombo, ma su Instagram la troverete digitando “auri2591”. Il suo canale è già seguito da 14 mila followers, un numero destinato a crescere data la popolarità che regala il programma di Canale 5. Ecco uno degli ultimi selfie condivisi dalla corteggiatrice sul suo profilo:

Eh si, Aurora è davvero incantevole! Luca avrà avuto un vero e proprio colpo di fulmine? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire come proseguirà tra di loro!