Kandi e Brandi di Vite al Limite oggi: cambiamento choc, stenterete a crederci

Le due gemelle Kandi e Brandi hanno scelto di partecipare insieme a Vite al Limite, ve le ricordate? Come sono diventate oggi?

Vite al limite è uno di quei programmi che non smette mai di sorprendere! Numerosissime volte ci è capitato di raccontarvi di storie e percorsi singoli – proprio come quello di Leneatha – ma il programma di Real Time è un vero e proprio portatore di sorprese. Ricordate quei pazienti che hanno scelto di iniziare questo percorso di dimagrimento insieme ad una loro persona di fiducia?

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, sono davvero tantissime le persone che scelgono di prendere parte al programma in compagnia di qualcuno. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Justin e Steven Assanti, ma ricordate anche le due gemelle Dreier. Quando sono entrate a far parte del programma, il loro peso in due arrivava a superare i 500 kg. Uno choc clamoroso, non c’è che dire. Siete curiosi, però, di sapere come sono diventati oggi? Ebbene. Vediamo la loro trasformazione a distanza di anni da Vite al Limite.

Kandi e Brandi, che fine hanno fatto le due gemelle di Vite al Limite

In due, si sa, è tutto diverso. Potrebbe essere proprio questo quello che hanno pensato Kandi e Brandi quando hanno scelto di prendere parte alla quinta stagione di Vite al Limite. Il loro pesa, come dicevamo precedentemente, arrivava a toccare i 541 kg ed entrambe avevano un disperato bisogno di ritornare in forma, soprattutto Brandi che sognava di diventare mamma. Il loro percorso in clinica è stato unico. Per niente disposte a mollare e a rinnegare la loro voglia di ritornare in forma, sia Kandi che Brandi sono dimagrite tantissimo. Il loro peso era rispettivamente 174 kg e 163 kg. Come sono diventate oggi le due amatissime gemelle?

Se vi siete chiesti anche voi come siano cambiate ad oggi le due gemelle di Vite al Limite, vi accontentiamo subito! Purtroppo, non abbiamo notizie su Brandi, ma a quanto pare sembrerebbe essere diventata mamma di due adorabilissimi bambini. Su Kandi, invece, la situazione è differente. Siamo riusciti a rintracciarla su Facebook. E, seppure sia poco attiva, abbiamo scovato questo vecchio del 2017 e siamo completamente rimasti impressionati dal loro cambiamento.

Ci rendiamo conto che lo scatto è troppo vecchio, ma seppure non ci è dato sapere come siano effettivamente cambiate, siamo fiduciosi sulla buona volontà di Kandi e Brandi.