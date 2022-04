Amici, si teme il ‘peggio’ durante la trasmissione, Maria De Filippi: “Ti sei fatta male?”

Amici, durante la puntata si teme il ‘peggio’ e interviene Maria De Filippi: “Ti sei fatta male?”.

Sabato 9 aprile è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Tutte e tre le prove sono state vinte dalla squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Aisha è stata la prima allieva a dover abbandonare la scuola.

Mentre al ballottaggio finale sono andati Nunzio e Crytical, con l’eliminazione del cantante, allievo di Anna Pettinelli. Anche in questa puntata non sono mancati gli scontri tra i professori avendo pensieri diversi sugli allievi. In particolare la discussione si è accesa tra Raimondo Todaro e la maestra di danza classica. A placare questo momento si è fatto avanti Stefano de Martino che ha chiesto di poter ballare con l’insegnante. Ma avete visto cos’è successo dopo?

Amici, si teme il ‘peggio’ durante la puntata e Maria De Filippi interviene: “Ti sei fatta male?”

Amici di Maria De Filippi è un talent show molto seguito. E’ iniziato il Serale ed è arrivato alla quarta puntata. Gli allievi si sfidano su prove diverse, a parte i guanti di sfida che prevedono lo stesso ballo o la medesima canzone.

Dopo la prima manche un allievo viene eliminato, mentre il secondo viene scelto nel ballottaggio finale. Sabato 8 aprile è andata in onda la quarta puntata e c’è stato un vero colpo di scena. La squadra di Zerbi e della Celentano ha vinto tutte e tre le sfide. Come sempre non mancano gli scontri tra i professori e spesso la discussione si accende tra la maestra di danza classica e Raimondo Todaro. Anche nella puntata di sabato è stato così ma a placare la situazione è subentrato Stefano de Martino. Il conduttore ha chiesto di fare un ballo con la maestra, spiegando che quando sono insieme e litigano, ballano un tango per cercare di far calmare Alessandra.

Durante il tango però, durante la ‘presa’ finale, quando Stefano ha chiuso il ballo, qualcuno ha temuto il peggio per la professoressa. Nulla di grave sia chiaro, ma la stessa Celentano ha detto: “Ah la schienaaa”, e Maria De Filippi è intervenuta: “Ti sei fatta male?”. L’insegnante di danza classica ha però spiegato che ha solo la schiena un po’ messa male da sempre.