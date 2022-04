Anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi di Lunedì 11 Aprile: da stasera cambierà tutto, brutto colpo per i naufraghi.

Se fino ad adesso abbiamo assistito a delle puntate fenomenali de L’Isola dei Famosi, sappiate che quella che andrà in onda stasera, Lunedì 11 Aprile, lo sarà ancora di più. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Mai come stavolta, il “motto” che Ilary Blasi è solita ripetere spesso e volentieri in diretta è più che giusto. A partire da stasera, infatti, a Cayo Cochinos cambierà tutto. Una notizia del tutto inaspettata per i naufraghi, che da un momento all’altro vedono cambiare radicalmente il loro modo di giocare. Una domanda, però, ci stiamo ponendo tutti: come la prenderanno? Questo è tutto da vedere, ma in attesa scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Isola dei famosi, anticipazioni dell’11 Aprile: brutta notizia per i naufraghi, cosa accadrà

Se i naufraghi pensavano che le “sorprese” dell’isola fossero finite col procacciarsi il cibo e guadagnarsi il fuoco, si sbagliavano di grosso: da stasera nulla sarà più come prima! A partire da Lunedì 11 Aprile, come ci fanno le anticipazioni de L’isola dei famosi, i naufraghi verranno informati su una notizia piuttosto “choc”, che senza alcun dubbio li manderà non poco in confusione. Procediamo con ordine.

Oltre alle diverse prove per la ricompensa e per il leader del gruppo, la puntata di questa sera de L’Isola dei famosi prevede una nuova eliminazione tra Clemente e Floriana e Nicolas Vaporidis ed Ilona, ma anche nuove nomination e scontri. Ma non solo. Come raccontato, stasera Ilary Blasi annuncerà una clamorosa novità: le coppie si scioglieranno! Avete letto proprio bene, si! I concorrenti, quindi, non saranno più in gioco come coppie, ma come concorrenti singoli. Come la prenderanno? Staremo a vedere!

Cosa è successo in queste ultime ore

Dopo la tempesta di qualche settimana fa, che ha visto i naufraghi, addirittura, “scappare” da Cayo Cochinos e rintanarsi all’interno di un luogo sicuro, ce n’è stata un’altra che ha messo a dura prova i loro nervi e le loro “certezze”. In questi ultimi giorni, infatti, un’altra pioggia incessante si è abbattuta in Honduras. Ed i naufraghi non solo si trovano a far fronte ad un’ennesima calamità naturale, ma anche ad una vera e propria invasione di granchi. Ci riusciranno?

Al momento, la puntata di stasera non è affatto rischio. Qualora dovessero esserci novità, vi terremo aggiornati. Nel frattempo, vi consigliamo di non perdervi la diretta di questa sera. Ne vedremo delle belle!