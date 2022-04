Siete curiosi di sapere le anticipazioni della terza puntata di Nero a metà? Scoperta clamorosa per Carlo: non se lo sarebbe mai aspettato.

Una seconda puntata di Nero a metà davvero impressionante, vero? Così come l’appuntamento d’esordio di questa terza stagione, anche quello di stasera è stato totalmente imperdibile. E, sia chiaro, lo sarà anche quello che andrà in onda Lunedì 18 Aprile.

Seppure Lunedì 18 Aprile sia un giorno di festa, sembrerebbe che Nero a metà non possa affatto rinunciare al suo appuntamento della sera. E che sia pronto a soddisfare tutti i suoi soddisfare i suoi telespettatori anche nel giorno di Pasquetta. Perché diciamo questo? La risposta è semplicissima: abbiamo rintracciato alcune anticipazioni sul web ed abbiamo constatato che la terza puntata di Nero a metà sarà indimenticabile. Non solo assisteremo ad un vero e proprio colpo di scena tra Alba e Federico, ma anche ad una scoperta choc da parte di Carlo. Scopriamo qualche cosa in più.

Nero a Metà del 18 Aprile, anticipazioni terza puntata: scoperta clamorosa per Carlo

Una terza puntata di Nero a metà davvero choc, quella che andrà in onda Lunedì 18 Aprile. E che, senza alcun dubbio, confermerà ancora una volta l’incredibile successo della seria tv interpretata da Claudio Amendola, il buon Miguel Gobbo Diaz – di cui recentemente vi abbiamo svelato un racconto da brividi – e tanti altri straordinari attori. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che la puntata sia ricca di colpi di scena, ma anche di misteri da risolvere.

Carlo ed Alba dovranno fare i conti con un nuovo caso di omicidio. Sotto casa della giovane ragazza, infatti, viene ucciso un ladro. E il buon Guerrieri si metterà immediatamente alla ricerca del colpevole. È proprio a questo punto che, però, fa una scoperta “choc”. Inizialmente, infatti, Carlo sospetta che l’assassinio sia opera di Pugliani, ma non è affatto così. Non se lo sarebbe mai immaginato, ne siamo certi! Altro caso con cui, a quanto pare, saranno impegnati è l’omicidio di un notaio. Infine, ampio spazio alle vicende di ciascun protagonista: Alba, come dicevamo, sarà sempre più vicina a Federico. E tra Monica e Malik inizieranno a sorgere i primi problemi.

Seguirete il terzo appuntamento di Nero a metà?