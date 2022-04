Com’è Antonella Clerici senza le luci dello studio e senza trucco: eccola a casa sua

Vi siete mai chiesti come sia Antonella Clerici senza le luci dello studio e senza trucco? In questo selfie è a casa sua, eccola al naturale.

Così come tantissimi altri personaggi televisivi, anche Antonella Clerici è solita mostrarsi al suo pubblico col “trucco e parrucco” belli e fatti. Vi siete mai chiesti, però, come sia l’amata e famosa conduttrice senza le luci dello studio e senza trucco?

Sono davvero tantissimi i Vip nostrani che amano mostrarsi ai loro sostenitori senza trucco. È pur vero che sono dei personaggi pubblici e che quando si mostrano in tv sono impeccabili, ma sono pur sempre delle persone e come tali anche loro adorano la loro semplicità e naturalezza, soprattutto quando si trovano in un contesto di relax totale. Ce ne ha dato la prova Csaba Dalla Zorza, che poco tempo fa condiviso una foto al naturale appena sveglia, ma ce ne ha dato la conferma Antonella Clerici. Qualche ora fa, attraverso un’Instagram Stories, l’amata conduttrice televisiva si è mostrata al suo pubblico social completamente senza trucco. L’avete mai vista? Noi si e, vi assicuriamo, è sempre pazzesca.

Antonella Clerici senza le luci dello studio e trucco: com’è, eccola qui

Seppure siano abituate ad essere sempre in tiro nel contesto lavorativo, le donne adorano mostrarsi in tutta la loro naturalezza nel contesto di casa propria. Ce lo ha dimostrato proprio recentemente la bellissima Antonella Clerici. In attesa di iniziare una nuova settimana al timone de “È sempre mezzogiorno”, la conduttrice si è goduta un po’ la vita da “casalinga” nella sua splendida dimora. Ed ha voluto mostrarsi ai suoi sostenitori in tutta la sua semplicità.

Alcune ore fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, Antonella Clerici si è mostrata al suo pubblico senza trucco. L’avete mai vista al naturale, ma soprattutto senza le luci dello studio puntate sul viso? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è sempre splendida. Eccola qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Noi non notiamo alcun tipo di differenza tra Antonella truccata e sul piccolo schermo da quella senza trucco e luci dello studio. Siete d’accordo?