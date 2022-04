Beautiful, anticipazioni americane: Steffy esce dal coma, quello che accade dopo gela tutti; colpo di scena nelle prossime puntate della soap.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. Sono ben 35 anni che la soap opera tiene col fiato sorpreso i telespettatori di tutto il mondo. E, nelle puntate attualmente in onda in America, sta accadendo davvero di tutto. Un colpo di scena ha letteralmente sconvolto i fan e, ben presto, ne arriveranno altri.

Steffy Forrester sta vivendo un vero e proprio dramma: il suo compagno Finn è stato ucciso da Sheila, che ha sparato anche a lei, riducendola in fin di vita. Proprio le ultime anticipazioni provenienti dagli Usa, però, rivelano che la figlia di Ridge si è risvegliata. Quello che accadrà dopo, però, è davvero incredibile. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Steffy si risveglia dal coma ma c’è un’amara sorpresa: le anticipazioni americane di Beautiful

I telespettatori americani sono distrutti: il dottor Finn è morto! Per alcuni giorni hanno sperato che potesse riprendersi, ma ormai è ufficiale: il personaggio ha perso la vita e l’attore Tanner Novlan è uscito definitivamente di scena. Ma cosa accadrà a Steffy?

Come sappiamo, dopo aver sparato al figlio, Sheila Carter ha colpito anche Steffy, per impedirle di chiamare i soccorsi. E la giovane Forrester finisce in ospedale, in condizioni critiche. I fan hanno temuto il peggio ma, per fortuna, abbiamo saputo che la figlia di Ridge e Taylor ce la farà. Steffy si risveglierà dal coma, ma le brutte notizie non sono finite.

Stando alle anticipazioni americane, infatti, pare che la giovane Forrester si risvegli decisamente confusa. Insomma, Steffy non ricorda nulla di ciò che è successo a Finn. Non ricorda, quindi, che a sparare al povero medico è stata Sheila Carter. Cosa accadrà adesso? La donna resterà impunita?

Senza dubbio la verità, prima o poi, verrà fuori, ma resterà da capire come il segreto verrà a galla. Nessuno, infatti, era presente al momento della sparatoria: quando Deacon Sharpe ha trovato i due ragazzi feriti, Sheila era già corsa via, inscenando una finta rapina. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Continuate a seguirci per le anticipazioni in anteprima.