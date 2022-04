Choc a La dottoressa Pimple Popper, Leonard: mai accaduto prima d’ora!

Non era mai accaduto prima d’ora a La dottoressa Pimple Popper, la storia sconvolgente di Leonard: choc pazzesco.

Ce ne sono stati di casi “insoliti” a La dottoressa Pimple Popper – proprio come quello di Louis o Matt – come questo di Leonard, vi assicuriamo, ha battuto di gran lunga tutti. “È come una gobba sul braccio”, ha iniziato a raccontare alle telecamere del programma.

Prima ancora di farsi visitare dalla dermatologa, Leonard ha spiegato di quale patologia soffrisse alla pelle e qual è stata la sua origine. “Era un piccolo rigonfiamento quando è apparsa, ma nel giro di qualche anno è diventata come la vedete adesso”, ha detto, mostrando l’enorme ed “anomala” escrescenza presente sul suo braccio. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. D’altra parte, non è la prima volta che vi parliamo di rigonfiamenti su questa parte del corpo. Quello che, però, non può assolutamente passare inosservato è l’aspetto che questo ha. “Un giorno a lavoro l’ho sfregato contro un cespuglio di rovi e si è aperta una fessura. Adesso l’interno sta cercando di uscire”, ha spiegato. “Provo molto dolore ed emana sempre un cattivo odore”, ha concluso.

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Leonard: clamoroso!

Seppure fortemente intenzionato a riappropriarsi della sua vita, Leonard ha raccontato di avere paura dei medici, ma anche di tutti coloro che popolano le sale d’aspetto. “So che è pieno di persone malate, è un ambiente raccolto”, ha spiegato. Tuttavia, la situazione è diventata talmente impressionante che ha ritenuto opportuno rivolgersi a qualcuno che gli emanasse fiducia: la dottoressa Pimple Popper.

Appena vista l’enorme protuberanza e il suo aspetto, la dermatologa è rimasta completamente senza parole. “Non ho mai visto niente di genere, ha un aspetto sconvolgente”, ha detto Sandra Lee, non nascondendo di essere fortemente preoccupata ed indecisa. “Si potrebbe trattare di un tumore della pelle”, ha rivelato prima di procedere con la biopsia. Fortunatamente, però, non si trattava affatto di nulla di grave. Una volta ottenuti i risultati, infatti, la dermatologa ha informato il suo paziente della natura della sua escrescenza: si trattava di un lipoma. Come al solito, la dottoressa ha immediatamente provveduto all’asportazione.

“È l’unico metodo di cui mi fido”, ha detto. Rivelando, infine, di essere molto contento del risultato ottenuto.